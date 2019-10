Paolo Bonolis, chi è l’amato mattatore e conduttore : carriera, moglie, figli e segreti

Chi è Paolo Bonolis? Uno dei volti più amati della televisione italiana, conduttore di Ciao Darwin e di Avanti un altro!

Scopriamone di più sulla carriere del noto conduttore di Mediaset, Paolo Bonolis, e sulla sua vita privata!

Chi è Paolo Bonolis

Nasce a Roma, il 14 giugno del 1961. Si diploma al liceo classico, dopo di che si iscrive in un primo momento a Giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, facoltà che abbandona dopo tre esami, e poi a Scienze politiche, dove si laurea con indirizzo Politiche internazionali.

Gli esordi di Paolo Bonolis risalgono agli anni ’80, dove una delle sue prime conduzioni di successo è quella di Bim Bum Bam, programma per ragazzi della neonata Italia 1, da lui condotto fino al 1990.

Sempre per le reti Fininvest, conduce Non è la Rai e Occhio allo specchio!. Nel 1994 si sposta in Rai, dove conduce I cervelloni e le prime edizioni di Beato tra le donne.

Pochi anni dopo, nel 1996, torna a Mediaset e presenta il quiz preserale Tira e molla e gli show della prima serata del sabato sera come Ciao Darwin e Chi ha incastrato Peter Pan?.

In coppia con il collega e amico Luca Laurenti, conduce Striscia la notizia per quattro stagioni, durante le quali si alternano anche Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Torna nuovamente in Rai, dove presenta Domenica In e il quiz Affari tuoi, che ottiene un grande successo di ascolti. In seguito alla conduzione e alla direzione artistica del Festival di Sanremo nel 2005, esperienza che replica anche nel 2009, torna a Mediaset.

Qui conduce i programmi Serie A – Il grande calcio, Fattore C e il talk-show di seconda serata, Il senso della vita. Si cimenta anche nelle nuove edizioni di Ciao Darwin e di Chi ha incastrato Peter Pan?. Grazie successo, dal 2011, riscuote il programma quiz Avanti un altro!.

Nel 2019 esce il suo primo libro, edito da Rizzoli e intitolato “Perché parlavo da solo”.

Moglie, figli e segreti

Paolo Bonolis è stato sposato per 5 anni, dal 1983 al 1988, con la psicologa statunitense Diane Zoeller, da cui ha avuto due figli, Martina e Stefano, che si è appena sposato con Candice Hansen, la giovane bionda e curvy che sta letteralmente spopolando sui social.

Successivamente ha avuto una lunga relazione con la showgirl Laura Freddi, conosciuta nel corso della trasmissione televisiva Non è la Rai.

Dal 1997 è legato a Sonia Bruganelli, un’opinionista televisiva e sua moglie dal 2002, che gli ha dato altri tre figli: Silvia, Davide e Adele Virginia. Laureata in Scienze della comunicazione, Sonia è anche un’imprenditrice, che lavora nel mondo del marketing e che nel 2005 ha fondato la SDL, un’agenzia di scouting di modelle. Si occupa inoltre dei casting delle trasmissioni condotte dal marito, come Ciao Darwin o Avanti un altro, dove anche lei è impegnata nella selezione dei concorrenti.

Ha infine dato vita a una linea di abbigliamento per bambine, chiamata Adele Virgy, su ispirazione dei disegni della figlia più piccola: questa linea permette alle bambine di decidere il proprio stile, nella libertà assoluta; nel 2015 apre il primo store della collezione a Roma.

Paolo Bonolis è noto per la sua parlantina, che gli ha permesso di aggiudicarsi anche un Guinness World Record nel 2010 per il maggior numero di parole pronunciate in un minuto (332).

Grazie alla recitazione, Paolo Bonolis è riuscito a sconfiggere, all’età di dodici anni, la balbuzie. È il conduttore più pagato della televisione italiana, con uno stipendio che al 2019 è di circa 9 milioni di euro l’anno. È un tifoso dell’Inter. Una sua prozia, Adele Bonolis, è stata dichiarata serva di Dio ed è in via di beatificazione.