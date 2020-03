Luca Laurenti, brutto incidente in diretta ‘Inciampa e si fa male’: Paolo Bonolis lo rimprovera davanti a tutti

Luca Laurenti, brutto incidente in diretta ‘Inciampa e si fa male’: Paolo...

La puntata dello show di Canale Cinque, Avanti Un altro è iniziata con il piede sbagliato per il povero Luca Laurenti. Il conduttore infatti ha avuto un incidente all’interno nel programma, ma capiamo in fondo cosa è successo.

Una puntata ricca di sorprese e colpi di scena quella di Avanti un altro, programma su Canale Cinque condotto da bravissimo Paolo Bonolis. Nel corso della puntata però qualcosa è andato storto, pare infatti che Luca Laurenti abbia sfiorato l’eventualità di farsi seriamente male Il co-conduttore infatti, pare che stesse raggiungendo proprio Paolo Bonolis alla sua solita postazione.

Laurenti infatti, mentre beveva dell’acqua dalla bottiglia, non ha visto il gradino davanti a lui. La situazione è diventata imbarazzante, il conduttore infatti è inciampato rimanendo con l’acqua ancora in bocca. La situazione è diventata davvero comica e lo stesso Bonolis infatti ha esclamato:

“Lei non riesce a fare due cose insieme: bere e salire un gradino!”

Luca Laurenti il gesto che ha stupito Bonolis

Ma la situazione non si è fermata li, durante una pausa pubblicitaria infatti, Laurenti ha affermato che nonostante la caduta ha continuato a tenere l’acqua in bocca. Ma la cosa che ha stupito Paolo è stata l’affermazione di Luca, che ha esordito dicendo che è impossibile bere e respirare in contemporanea. Ma questa affermazione ha lasciato il conduttore perplesso, tanto da sfidarlo e dimostrandogli che si può bere e respirare contemporaneamente.

I due come sempre con le loro gag hanno divertito il pubblico di Canale Cinque e i loro autori.