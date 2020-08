Paolo Bonolis, sua figlia incinta “Non andrò al parto”: la triste scelta

La figlia di Paolo Bonolis è in attesa del suo primo bambino: il conduttore potrebbe non essere presente al lieto evento

Di recente, Paolo Bonolis ha condiviso una splendida notizia sui social: sua figlia Martina diventerà mamma tra poche settimane.

Il volto più amato del piccolo schermo potrebbe non essere presente al lieto evento: il conduttore romano spiega il motivo.

Paolo Bonolis diventa nonno

Lo scorso anno sua figlia Martina, nata dalla precedente relazione con la psicologa america Diane Zoeller, è convolata a nozze. Alla sua cerimonia erano presenti il papà e sua moglie, Sonia Bruganelli insieme ai tre Silvia, Davide e Adele. Una famiglia allargata che è unita da legami profondi. Qualche mese fa, la figlia del conduttore romano ha condiviso sui social una splendida notizia: diventerà mamma! La nascita è prevista tra qualche settimana.

Tramite i social, con molta ironia, la giovane psicologa ha invitato i suoi fan a non fare figli in estate o durante una pandemia. La nascita del bambino è prevista per la fine di questo mese ma Paolo Bonolis potrebbe non essere presente. Per quale motivo? Il voto di di Ciao Darwin e Avanti un altro chiarisce il motivo di questa scelta.

Le parole del conduttore romano

Durante un diretta su IG, Paolo Bonolis ha espresso la sua felicità nel diventare nonno ma anche le sue perplessità in merito alla difficile situazione in cui versano diversi Paesi a causa del coronavirus, compreso quello in cui abita sua figlia.

A tal proposito, il conduttore romano ha confessato che avrà difficoltà ad andare a trovarla. La situazione è ancora incerta a causa dell’emergenza sanitaria covid-19 ma la cosa importante è che la figlia Martina e il suo compagno siano felici della nascita del bambino, proprio come è felice lui.