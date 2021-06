Lutto a Masterchef, morto Paolo Armando: aveva partecipato alla IV edizione

Paolo Armando, stimato informatico originario di Cuneo, lascia la moglie e tre bambini.

A soprannominarlo “la Tigre” ci avevano pensato i suoi compagni, questo perché lo hanno sempre visto affrontare con grande impegno e una “grinta da tigre” le sfide. Si era rivelato in breve tempo uno dei volti più celebri del talent show.

Paolo Armando, ex volto di Masterchef 4, è stato rinvenuto privo di vita nella sua abitazione a Madonna dell’Olmo, in provincia di Cuneo.

Come riportato anche da TGCOM24, nonostante l’intervento dei medici del soccorso del 118, arrivati insieme ai carabinieri nella sua abitazione, non c’è stato nulla da fare, il tigre se n’è andato all’età di 49 anni.

Dal 2003 Armando era dipendente della Provincia di Cuneo come informatico e il presidente della Provincia, Federico Borgna ha detto riferendosi alla morte di Paolo Armando:

“È una grande perdita per il nostro ente, ​ma anche per tutta la comunità provinciale che aveva imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le grandi doti umane e professionali. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di così grande dolore”.