Paola Turci, il terribile incidente “Distratta dal cellulare”: il racconto in diretta gela lo studio

Paola Turci ospite a Domenica In ripercorre i terribili attimi dell’incidente che la sfigurò ma non le tolse la voglia di combattere e di cantare

Nel salotto di Mara Venier il pubblico si è commosso per il racconto dell’incidente di Paola Turci e per la sua grandissima forza e professionalità.

Paola Turci sempre bella ed impegnata

Paola Turci è una delle cantanti che rappresentano quella parte del mondo della musica italiana che non si è mai piegato alle mode o alle lusinghe del gossip e della chirurgia estetica.

Con la sua voce graffiante ha continuato fin dagli anni 80 a conquistare il pubblico e la sua personalità forte e coraggiosa ha sicuramente aiutato.

Ritornata in grande stile al festival di Sanremo 2019 con un pezzo che ha avuto molto successo dal titolo “L’ultimo ostacolo” la cantante ha dimostrato che il passare del tempo non è altro che un numero anagrafico ma non può scalfire la bellezza di un’artista completa.

Oggi ha 55 anni, porta sul suo viso con fierezza sia le rughe di esperienza che le cicatrici dovute all’incidente del 1993 in cui sopravvisse per miracolo.

E a Domenica In è apparsa in tutta la sua bellezza e sincerità per condividere con il pubblico le sue emozioni più vere.

Il ricordo dell’incidente che le cambiò la vita

Ospite dalla sua grande amica Maria Venier, la Turci si è lasciata andare ad un racconto molto sincero e commovente.

La oggi 55enne ha ricordato infatti con coraggio ed onestà quei terribili momenti del 15 agosto 1993.

Quella notte infatti Paola subì un brutto incidente in auto e il suo viso portò da allora per sempre i segni dell’accaduto.

Oltre alle dure cure in ospedale, quello che per una donna potrebbe fare più male è la perdita della bellezza ma Paola non ha mai temuto questo, restando di fatto sempre bella ed orgogliosa di sé.

“Sono stata distratta dal cellulare, ho staccato gli occhi dalla strada”

Ammette con sincerità la cantante e prosegue:

“Mi sentivo invincibile e invece ho perso il controllo della strada.. mi sono ritrovata completamente diversa.”

Mara Venier traduce il pensiero di tutto studio e degli spettatori a casa dicendole che è sempre stata ed è ancora oggi bellissima.

La cantante infatti ha sempre confessato di non aver voluto eseguire interventi di chirurgia per mascherare le cicatrici e che da alcuni anni non le copre nemmeno piu col trucco o con i capelli.

È orgogliosa di quello che è e tutto fa parte di lei,anche le cicatrici: