Paola Turci ‘Io lesbica? Non mi nasconderei in casa, ma purtroppo’: la cantante si sfoga dopo le foto compromettenti

Paola Turci è furiosa dopo i l servizio del settimanale Oggi che sembra ritrarla mentre si scambia un bacio con la Pascale. Lo scatto risale al 2018 e Paola dice chiaramente di non essere lesbica e che le piacciono gli uomini.

Paola non ha reagito bene allo scatto rubato pubblicato, mentre bacia l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi. A Parlarne è il Corriere della Sera, che sembra aver appreso la notizia da alcune fonti che sono vicine alla cantante. Secondo il direttore di Oggi Umberto Brindani la Turci sarebbe addirittura furiosa.

Al contrario la Pascale non sarebbe arrabbiata, secondo quanto detto da Vladimir Luxuria contattata, sempre alla rivista. La donna avrebbe scambiato alcuni messaggi con Francesca che sembra essere tranquilla. Al contrario si dice serena di questo nuovo amore, dopo che

La Turci ha affidato il suo sfogo ai social, dopo la pubblicazione del servizio. La Turci compirà 56 candeline fra meno di un mese. Prima di questo outing si è sempre etichettata come eterosessuale.

“Il pubblico lo sa chi sono. Se io mi fidanzassi con una donna, andrei in giro per strada, non mi nasconderei in casa”