La bellissima Paola Turani è sparita dai social per un po’ di giorni, è ritornata solamente poche ore fa, spiegando il motivo della sua scomparsa.

La foto ha conquistato tutti, i like e i commenti sono letteralmente esplosi, in meno di un’ora è arrivata a 200 mila mi piace. Il suo pancino cresce ogni giorno di più e lei ha una luce diversa negli occhi.

Paola Turani è sparita dai social

Lo scorso giovedì la nota influencer ha visto il suo famoso profilo Instagram sparire dal web.

Paola in questi giorni si è definita demoralizzata, attraverso il profilo di suo marito Riccardo Serpellini.

Quest’ultimo ha provato a consolarla, senza tanti risultati, solamente oggi è riuscita a sorridere perché è riuscita a rientrare nel suo account.

Il suo profilo non è stato visibile non solo in Italia ma anche in altri Paesi.

Questo ha scatenato davvero una grande preoccupazione per i suoi fan, dato che ogni giorno la Turani aggiorna i follower con la sua gravidanza.

A fine estate è previsto il parto e gli utenti non possono perdersi nemmeno un dettaglio.

Ieri, attraverso il profilo di suo marito ha dichiarato:

“Spero di tornare quanto prima. Non sappiamo ancora quanto tempo ci vorrà, ma nel frattempo grazie”

Riccardo trova assurdo che un profilo verificato da quasi 2 milioni di followers possa correre il rischio di perdere tutto e soprattutto senza alcuna sicurezza, ma cosa è successo realmente? scopriamolo.

Paola Turani torna su Instagram con una foto dolcissima

L’account è rimasto fermo per ben 5 giorni, ma stamattina Paola ha potuto finalmente accedere su Instagram.

I suoi 2 milioni di follower sono davvero rimasti contenti di questa bellissima sorpresa.

L’influencer non poteva non ritornare con una foto stupenda, ricevendo migliaia di cuori e emoticon super elettrizzate per il suo ritorno.

Lo scatto la ritrae più luminosa che mai, con un abito bianco e trasparente che mette in risalto il suo bellissimo pancino che cresce ogni giorni di più.

Nella didascalia, la Turani scrive:

“I’m back! Anzi, we are back. Dopo questo blocco forzato del mio profilo Instagram durato 5 giorni ci tenevo a fare un ritorno “glam”. Mi siete mancati molto.”

Il motivo non è ancora noto ma c’è stato un blocco con “restrizioni geografiche”, ma per fortuna tutto ora è tornato alla normalità e i suoi fan sono ovviamente felicissimi e sollevati del suo ritorno.