Paola Perego condivide tutte le fasi della malattia che l’ha colpita e che, purtroppo, continua a mietere vittime.

La conduttrice sta raccontando la sua malattia, il decorso che sta avendo. Da asintomatica adesso è peggiorata come Carlo Conti: forti sintomi.

Questa bruttissima influenza potenzialmente mortale, non ha risparmiato numerosi personaggi del mondo dello spettacolo.

Tra i primi a raccontare la sua brutta esperienza con la pandemia, Gerry Scotti. Ma a seguire tanti altri volti noti hanno denunciato la loro positività. Tra questi Carlo Conti e la stessa Perego che qualche ora fa ha reso pubblico un lieve peggioramento delle sue condizioni.

Come sta Paola Perego: i sintomi ci sono tutti

Aveva raccontato della sua positività Paola Perego, mettendo in allerta tutti i suoi fan. Ma la conduttrice non aveva alcun sintomi fino a qualche giorno fa. Adesso però la situazione è cambiata. Dopo giorni di silenzio Paola ha finalmente aggiornato i follower di IG circa la sua salute.

Le sue parole rendono perfettamente la gravità del periodo che stiamo vivendo e che purtroppo in tanti hanno la sfortuna di vivere in maniera ancora più pesante. Con uno scatto in casa, in un emblematico bianco nero, la conduttrice si mostra ai fan.

Si vede che non è in forma perfetta: il volto provato e scavato, esattamente come chi combatte contro la malattia che ci sta mettendo tutti – chi più chi meno – in ginocchio.

Da asintomatica a sintomatica

Sembra un copione che si ripete. Prima Carlo Conti che ha rivelato un lieve peggioramento della sua condizione, ora lei. Nel post scrive, consapevole dalla sua buona sorte (nella sfortuna di esserselo beccato):

“Fortunatamente, seppure positiva io sono un soggetto cosiddetto asintomatico. Dopo i primi giorni, tuttavia, dei sintomi sono comparsi: dolori muscolari fortissimi, nausea devastante e astenia”.

La conduttrice però, grazie alla sua popolarità, prova a fare un sonoro appello a chi purtroppo ancora oggi non si è reso conto di quanto il virus possa distruggere la salute e la mente di chi purtroppo ha la sfortuna di contagiarsi:

“Grazie a Dio non sono stata colpita brutalmente e posso restare nella mia casa ma nulla deve farci abbassare la guardia, perché mentre io vi sto scrivendo dalla mia camera da letto, ci sono tante, troppe persone chiuse in terapia intensiva”.

Un appello quello della Perego che si spera possa abbracciare la maggior parte degli utenti social.