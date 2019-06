Paola Perego, il dramma della malattia: ‘Necessita della sedia a rotelle’ il duro sfogo sui social

Paola Perego confessa di stare attraversando un periodo difficile e parla di ciò che la spaventa di più. Un vero e proprio dramma familiare

Conosciamo tutti Paola Perego. L’inaspettato non la turba, la vediamo molto spesso sorridente e leale con la sua professione e la sua vita personale. Eppure, la Perego spiega di non riuscire a gestire il senso di impotenza.

“Credo di non riuscire a gestire il senso di impotenza, tutto deve risolversi ora e subito Vorrei rimetterlo in piedi: non se ne può andare sulla sedia a rotelle. Sto lottando, ma non è semplice. Ci proverò fino all’ultimo momento, ma rimane frustrante non poter fare nulla per impedirlo”.

La malattia del padre di Paola

Ha dichiarato in una intervista a Vanity Fair, confessando di sentirsi davvero inerme adesso che suo padre è malato.

“Mi sto sentendo impotente adesso perché mio padre, che ha novant’anni, è molto ammalato”.

A rendere meno “doloroso” questo momento della vita di Paola Perego sono certamente la famiglia, il marito Lucio Presta, e il nipote con i quali adora trascorrere il tempo libero senza distrazioni.

“Quando sto con i miei figli, con mio nipote e con mio marito: se non devo lavorare le telefonate e le intrusioni mi disturbano molto”

Le interviste di Paola Perego

Ha ammesso, rivelando di non sopportare anche quando gli altri non ascoltano lei: inizia a parlare e a un certo punto attaccano con i problemi loro e non le danno più retta. Lei, invece, si racconta come un’ottima ascoltatrice e in Non Disturbare lo ha dimostrato in maniera impeccabile.

Per la nuova edizione le interviste di Paola Perego saranno non più solo a donne, ma anche a uomini, che parleranno di loro attraverso ciò che hanno inserito all’interno di un trolley da viaggio. In una situazione, però, la conduttrice ha confidato di essersi particolarmente imbarazzata:

“Toccare le mutande di qualcuno che non è mio marito o mio figlio mi ha fatto un po’ senso”.

Auguriamo al papà della conduttrice una pronta guarigione!