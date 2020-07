Paola Perego costretta ad andare da un esorcista: ‘Ho bruciato cuscini e materassi’

Paola Perego presenta il suo nuovo libro e racconta i suoi trent’anni di attacchi di panico che l’hanno spinta a cercare aiuto anche da un esorcista.

Paola Perego mentre presentava il suo libro ha deciso di condividere una confessione shock, dice di essersi rivolta ad un esorcista per risolvere il suo problema di attacchi di panico. Lo racconta anche tra le pagine del suo nuovo libro “Dietro Le Quinte delle mie Paure”.

Soffre di attacchi di panico da 30 anni, raccontando quest’esperienza, in modo da far comprendere meglio cosa comporti questa patologia, che si sta diffondendo in questo post lockdown post covid 19. A causarne sempre più, è tutto lo stress accumulato, durante l’obbligo di restare in casa.

Gli attacchi di panico

La Perego racconta la sua storia e come riportato dal sito Coming Soon, ha sofferto di attacchi di panico e ne descrive le sensazioni che portano:

“All’improvviso senti che stai morendo e nessuno ti può salvare. Stai per essere aggredita da una belva feroce. Peccato che la belva feroce non esiste, sei tu.”

Ha anche raccontato che erano frutto del dolore, della paura e della sofferenza presenti nella vita di Paola Perego ed erano così forti da spingerla a rivolgersi ad un esorcista. Ha chiesto aiuto a Don Luigi:

“I miei genitori erano disperati, mi vedevano star male. Sembravo una posseduta. Mi hanno fatto bruciare cuscini e materassi.”

Il messaggio ai follower

Ha lanciato un forte messaggio utilizzando il suo account Instagram, dove mostra una foto di sé, con il libro a coprirle il viso. Nella didascalia c’è scritto