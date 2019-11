Avete mai visto l’ex marito della bravissima conduttrice Paola Perego? Ecco alcune foto dell’ex calciatore ed ex marito della presentatrice

Non tutti sanno che la bravissima conduttrice Paola Perego era sposata con un noto calciatore. A quanto pare infatti, la conduttrice lombarda era proprio un famoso calciatore italiano.

Chi è l’ex marito di Paola Perego?

A quanto non tutti sono a conoscenza che l’ex marito di Paola Perego è un noto calciatore. I due sono stati sposati per ben 7 anni, matrimonio dal quale sono nati i loro figli. Parliamo proprio Andrea Carnevale noto calciatore del Napoli.

L’ex marito di Paola, nonostante gli anni passati, è ancora molto presente nel mondo del calcio, ma a quanto pare ha anche avuto una vita alternata da alti e bassi. Il loro matrimonio sembrava essere felice, infatti è durato 7 anni e per Paola è stata proprio il suo primo amore.

Dal loro matrimonio sono nati due bellissimi ragazzi, Giulia, che da poco è diventata mamma e Riccardo.

La loro però è stata una storia molto complessa ma anche importante, finita dopo sette lunghi anni.

Il rapporto tra Paola e Andrea oggi

A quanto pare però la loro separazione non è stata per niente piacevole. I due infatti hanno vissuto anni di attriti, ma fortunatamente tra i due oggi sembra leggermente diverso. Dopo anni di attriti Paola e Andrea hanno ritrovato la sintonia ed ad oggi hanno un rapporto civile. La stessa conduttrice infatti dopo un’intervista a Verissimo ha confessato com’è ad oggi il loro rapporto:

“Tra di noi è rimasta un’amicizia, ci lega un affetto, anche con la sua nuova moglie e sua figlia, che è uguale ai nostri figli. Sembra che li abbia fatti con lo stampino”. Paola ha poi aggiunto: “Quando uno è padre dei tuoi figli, lo resta per tutta la vita. Non puoi cancellarla questa cosa“

La loro separazione infatti non è stata per niente tranquilla, infatti ha anche dichiarato che all’inizio della loro separazione era veramente disperata e addirittura si sentiva completamente sola. Momenti molto difficili per la conduttrice che ha quasi pensato al suicidio, ma fortunatamente la conduttrice si è ripresa, riprendendo poco alla volta la sua vita in mano.