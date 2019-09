Paola Perego ‘Volto deturpato dal botox: irriconoscibile’: la conduttrice massacrata dagli haters per l’ultima foto

Paola Perego è stata letteralmente presa d’assalto dagli haters ‘Troppo uso di botox’

Un volto e una voce quelle di Paola Perego riconoscibili tra milioni. Eppure, gli haters ritengono che la sua ultima foto mostri evidenti e inopportuni cambiamenti sul suo volto, probabilmente generati da un eccesso di botox. Ma sarà davvero così o si tratta dell’ennesimo attacco sterile degli haters?

Paola Perego, la foto con Antonella Clerici: ‘E’ irriconoscibile’

La conduttrice di Non disturbare è stata letteralmente presa d’assalto dagli haters dopo la pubblicazione della foto da parte dell’amica Antonella Clerici. La bella Paola Perego, nello scatto – in verità- appare notevolmente sfocata. Però, alcuni haters, hanno subito pensato che quell’effetto, in realtà, fosse una conseguenza della chirurgia eccessiva. C’è qualche utente che sostiene, infatti, che la conduttrice abbia fatto un eccesso di punturine per via di una precoce apparizione di rughe.

Paola però è sempre stata una donna oltre che molto brava anche molto bella. Nonostante non sia più giovanissima, è ancora una donna davvero molto attraente. Certo è vero che nessuna è come appare in Tv. L’immagine che lo schermo ci mostra in realtà è condizionata da vari filtri: luci, trucco, abiti.

Paola massacrata dagli haters

La conduttrice Mediaset è stata spesso soggetta a critiche da parte degli haters che questa volta si sono accaniti, non sui suoi meriti di carriera, ma sul suo volto. Nella foto qualcuno ha persino faticato a riconoscerla. Ecco alcuni dei commenti.

Ormai, con tutti i filtri e a volte anche la scarsa luminosità, non si riesce più a distinguere un’immagine realmente autentica.

Quella pelle eccessivamente distesa potrebbe anche essere semplicemente un effetto – non voluto- della sfocatura. Insomma, a volte si fa davvero fatica a spiegarsi la cattiveria delle persone che sparano a zero sferrando colpi taglienti con le proprie parole. C’è gente che gode a scrivere cose cattivi a quanto pare.