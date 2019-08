Paola Marella, la lotta contro il tumore: ‘La cicatrice sul seno è il segno della mia vittoria’

Si confessa, Paola Marella, svelando il motivo legato alla sua cicatrice sul décolleté. E’ legata ad una grande vittoria per lei, ecco di cosa si tratta…

Paola Marella, conduttrice e agente immobiliare classe 1963, è sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata.

Per la prima volta Paola, sceglie di confessare ai suoi fan, il motivo legato alla cicatrice sul suo décolleté. Un momento molto duro per lei, affrontato lontano dalle telecamere, con la grinta e la forza che la contraddistinguono.

Al momento la Marella si trova a Formentera dove si sta godendo un po’ di relax e tranquillità insieme a tutta la sua famiglia. Proprio per questa occasione la conduttrice, sceglie di condividere sul suo profilo Instagram una foto in bikini.

Il post attira subito l’attenzione dei fan, che notano subito il dettaglio della cicatrice. Oltre quello, la foto accompagnata da una didascalia molto commovente nella quale Paola, parla della sua battaglia contro la malattia.

Oltre a sfoggiare un fisico perfetto, la conduttrice 56 enne, spiega il motivo della cicatrice sul seno. Molti infatti, sono stati i commenti di ammirazione e sostegno dei fan una volta visto il post.

La Marella la foto ha scritto:

Non pubblico molte mie foto in costume ma quando lo faccio arrivano puntuali i commenti sul difetto del mio décolleté. Quel difetto è frutto di un “incidente di percorso” di qualche anno fa

Inoltre ha aggiunto:

scoperto e sconfitto fortunatamente in tempo, grazie alla prevenzione… Non ho mai pensato di cedere al classico ritocchino, e spero di non doverlo mai fare perché quella cicatrice equivale ad una grande vittoria