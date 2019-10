Che fine ha fatto Paola Frizziero? L’ex volto di Uomini e donne ha cambiato vita completamente

Che fine ha fatto la bella ed ex corteggiatrice Paola Frizziero di Uomini e Donne? Ecco com’è diventata la bellissima napoletana

Chi è che non ricorda la simpaticissima Paola Frizziero? In molti infatti ricordano ancora la bella corteggiatrice che ha fatto scalpore nel programma di Maria De Filippi a Uomini e Donne.

Paolo Frizziero a Uomini e Donne

Sono ormai passati circa 12 anni dall’ultima apparizione della bella corteggiatrice e tronista napoletana Paola Frizziero. La giovane è stata una dei personaggi più amati del programma d’amore condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque. Il suo percorso è stato molto complicato, dopo la partecipazione al programma come corteggiatrice, Maria ha voluto Paola come Tronista, tutto incominciato tra il 2005 e il 2007.

Maria infatti l’ha voluta nel suo programma proprio per il suo carattere forte e determinato e sincero, ma anche molto fragile che la contraddistingueva dalla altre che l’hanno preceduta.

Paola e Salvatore Angelucci la storia tormentata

Il suo viso e il suo modo di fare non sono stati mai dimenticati dal pubblico di Uomini e Donne. Paola infatti aveva conquistato tanti e molte ragazze di quegli anni si identificavano facilmente.

Ma quello che l’ha resa indimenticabile è stata la storia d’amore con Salvatore Angelucci, una storia tormentata fin dall’inizio. Una storia già iniziata con il piede sbagliato proprio per i dubbi che la stessa Paola aveva sul rapporto “d’amicizia” tra Karina Cascella, all’epoca opinionista di Uomini e Donne, e Salvatore Angelucci. Entrambi sottolineavano spesso che erano grandi Amici, ma qualcosa a Paola non tornava e disperata per la situazione i due si lasciano. Ma i nodi sono venuto subito al pettine, Salvatore e Karina hanno avuto una relazione da cui hanno avuto una bambina. Ma Paola sembra essere seriamente sfortunata in amore, nell’anno in cui diventò tronista, Paola si beccò un No anche da Carmine Fummo, corteggiatore scelto per andare via dal programma.

Paola ritrova l’amore

Eppure nonostante le delusioni d’amore, Paola sembra che oggi, a distanza di ben 10 anni abbia ritrovato la sua serenità. La giovane infatti dopo aver scelto un altro tipo di vita e dopo aver abbandonato definitivamente il mondo dello spettacolo, Paola sembra essere tornata però sui social con un nuovo amore.

I due infatti sembrano aver coronato il loro sogno proprio il 26 aprile 2019 lontano dagli occhi indiscreti del gossip.

Ma oggi Paola non ha un ruolo nel mondo dello spettacolo, pare infatti che l’ex tronista abbia scelto una vita più tranquilla ed oggi è una cassiera di un supermercato, anche se per anni ha studiato per diventare maestra di catechismo con altrettante esperienze umanitarie in Africa.