Uomini e Donne trono classico, fiocco azzurro per un’ex corteggiatrice: l’emozionante annuncio della neo-mamma sui social

Una delle corteggiatrici più amate della storia del programma di Maria De Filippi è diventata mamma: l’annuncio della giovane sui social emoziona i follower.

Uomini e Donne, Paola Frizziero è diventata mamma

Nonostante siano passati molti anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, Paola Frizziero resta una dei volti più amati della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

La giovane ha iniziato la sua esperienza televisiva nel lontano 2005, quando si presenta in studio per corteggiare Salvatore Angelucci. Il tronista fu subito colpito dalla corteggiatrice partenopea e, dopo un lungo percorso ed esterne indimenticabili, il ragazzo decise di vivere la sua storia d’amore con lei lontano dai riflettori.

Qualche mese più tardi, la coppia annuncia la separazione. In veste di tronista torna nuovamente nel programma ma il suo trono non procede nei migliore dei modi: riceve un secco no da Carmine Fummo. Da quel momento, la Frizziero ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo e dedicarsi ad altro.

In queste ultime ore, è giunta una bellissima notizia riguardante l’ex tronista napoletana: è diventata mamma per la prima volta.

L’annuncio sui social

Dopo la sua esperienza in TV, Paola Frizziero ha scelto di vivere la sua vita lontana dai riflettori e oggi per lei è un grande giorno. La pagina Instagram News U&D e la fan page Facebook della ragazza hanno annunciato la nascita del suo primogenito: Gennaro Maria.

La notizia è stata poi confermata sui social network da Aurora, la sorella di Paola. Congratulazioni alla neo-mamma!