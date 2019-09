Paola Ferrari, il volto sfregiato dal tumore: la foto svela il dramma segreto della conduttrice

La conduttrice Paola Ferrari racconta la sua esperienza con il carcinoma al volto e parla dell’importanza della prevenzione

L’importanza della prevenzione è la prima arma per sconfiggere il tumore. Paola Ferrari racconta la sua esperienza e mostra la foto del carcinoma per dare un messaggio importante. Vediamo i dettagli della sua storia di speranza.

Paola Ferrari, come ha scoperto di avere un carcinoma

La bionda conduttrice e giornalista sportiva Paola Ferrari è sempre sorridente in video ma anche lei ha vissuto la terribile esperienza del tumore.

Molte star in questi giorni stanno raccontando le loro storie per dare sostegno e speranza a chi soffre o a chi non sa come prevenire queste infide malattie.

La Ferrari, classe ’60 aveva già raccontato a La Vita in Diretta senza vergogna come si è accorta di essere affetta dalla terribile malattia e ora ha postato la sua foto sui social

Paola aveva scoperto casualmente la malattia, dopo alcuni controlli che aveva deciso di eseguire per quello che pensava essere solo un “brufoletto” ma che invece era un carcinoma nodulare infiltrante.

“E’ successo 4 anni fa. Tutto risolto benissimo e 30 punti in faccia si superano pensando a chi è meno fortunato.

Per tumori della pelle, melanomi e carcinomi basilare è la prevenzione e non abbiate paura di farvi operare”

Paola ha dovuto dunque affrontare un’operazione molto dura ma salvavita ed il messaggio che vuole dare è proprio di forza e speranza:

“Chirurghi italiani bravissimi anche nella ricostruzione.”

Un’attenzione delicata questa di Paola che non tutti hanno quando parlano di questi argomenti perché è vero che purtroppo molte donne anche per paura di danni estetici rimandano per troppo tempo i controlli.

E ha aggiunto consigli davvero preziosi :

“Importante niente laser e bruciature che possono nascondere cosa c’è veramente sotto.

Sempre controlli seri ed accurati.”

La foto del tumore e il sostegno dei social

La bella presentatrice di 90° minuto che alcune voci vorrebbero come prossima presentatrice a La Vita in Diretta ,ha deciso adesso di postare sui social la foto del suo volto attaccato dal tumore

“Oggi sono stata invitata a Porta a Porta per parlare di tumore e prevenzione . Purtroppo non posso esserci. Grazie a tutti e non dimenticate mai che La Prevenzione salva la vita”

Paola è stata molto coraggiosa a mostrare la foto che ritrae il suo bel volto con il tumore come appariva prima dell’operazione.

E ha voluto farlo, come scrive appunto lei stessa per far capire quanto queste malattie siano subdole ed ingannevoli ed invitare tutti a non sottovalutare nessun sintomo “strano”.

I followers hanno apprezzato il post e sono subito piovuti moltissimi commenti di solidarietà e auguri per la bella conduttrice.

“Sei stata molto coraggiosa a parlarne” “Ti ammiro molto per il fatto che hai deciso di mostrare questa foto e i preziosi consigli che dai”

La Prevenzione sia nel caso di Paola che in molti altri ha fatto la differenza salvando la vita a milioni di persone, percui gesti come quello di Paola Ferrari sono importantissimi e vanno incoraggiati.