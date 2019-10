Paola Ferrari mamma a 61 anni, il sogno di allargare la famiglia: ‘Altri due figli’

Paola Ferrari mamma a 61 anni. Ecco quanto dichiarato dall’iconica Signora de ‘La Domenica Sportiva’ nella sua ultima intervista a ‘Nuovo’

Paola Ferrari è l’icona della Domenica Sportiva. Molto amata ed apprezzata dal pubblico recentemente si è concessa ad una lunga intervista al settimanale di Riccardo Signoretti.

La conduttrice ha fatto in questa sede un importante annuncio. Ecco cosa ha rivelato al noto magazine ‘Nuovo’.

Paola Ferrari, mamma a 61 anni ‘entro un anno’

La conduttrice milanese si è concessa di recente ad una lunga intervista a Nuovo, in cui a cuore aperto ha rivelato il suo più grande desiderio, ovvero quello di allargare la famiglia.

Paola Ferrari, madre già di due figli, ha raccontato così di essersi recata negli Stati Uniti dove si è informata sulla possibilità di affidarsi ad una ‘madre surrogata’. Una possibilità che non è stata ben accolta da suo marito e dai suoi due figli, e che per tale ragione è stata poi accantonata.

La Signora de ‘La Domenica Sportiva’, ha confessato che il suo sogno sarebbe quello di avere altri due figli nel giro del prossimo anno, e starebbe pensando all’affido familiare, aiutando in questa modo bambini che stanno vivendo un’infanzia difficile. Ecco quanto dichiarato in merito:

‘penso all’affido, magari di due fratelli: vorrei coronare il mio sogno entro un anno’

poi aggiunge:

‘l’affido è la più grande scelta d’amore che si possa fare, perchè un genitore affidatario sa sin dall’inizio che i ragazzi non rimarranno con lui’

Paola Ferrari: ‘Ho avuto un infanzia difficile’

La conduttrice, ha poi continuato rivelando il motivo per cui ha deciso di pensare all’affido come soluzione per realizzare il suo sogno di diventare madre a 61 anni.

A cuore aperto la Ferrari rivela che a sua volta anche lei ha avuto un infanzia difficile, senza soffermarsi sulle cause, e che per tale motivo sa quanto sia importante trascorrere quel periodo della vita con serenità:

‘so che vuol dire avere un’infanzia difficile, perchè l’ho avuta anche io. Aiutare i ragazzi meno fortunati dei miei mi sembra la scelta giusta’

Una scelta delicata, forte ed importante che potrebbe cambiare la vita di un bambino in senso positivo. Come lei anche un’altra icona della tv ha deciso di intraprendere la stessa direzione Lory Del Santo, decisa a voltare pagina dopo i terribili lutti subiti.