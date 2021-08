In un’intervista a Italia Oggi, la giornalista 61enne, storico volto dei programmi sportivi Rai, ha spiegato di aver deciso di lasciare il piccolo schermo dopo 25 anni di carriera.

Paola Ferrari è pronta a dire addio all’azienda, ad annunciarlo è stata proprio lei e non ha perso occasione di tirare una frecciata a Diletta Leotta: scopriamo cosa ha rivelato.

Paola Ferrari, il triste addio alla Rai

In una lunga intervista rilasciata a Italia Oggi, Paola Ferrari ha annunciato il suo addio alla Rai.

La giornalista, la vediamo nel piccolo schermo già dagli anni novanta ed è stata il volto dei principali programmi sportivi della televisione pubblica come La Domenica Sportiva e 90° Minuto.

Oggi però è arrivato l’annuncio spiazzante che nessuno mai si sarebbe aspettato.

Questa decisione è stata presa a causa di un un probabile condizionamento di voci sul suo conto:

“Mi dicono che sono vecchia”.

Ma prima di dire addio, accompagnerà la Nazionale di Calcio in Qatar, nel 2022 e poi saluterà tutti per dedicarsi al grande schermo.

Purtroppo non è facile per Paola dire addio alla Rai, infatti, come ha detto lei “è una ferita ancora aperta”.

Paola Ferrari lancia una frecciatina a Diletta Leotta

La Ferrari è una donna molto intelligente e schietta, non gira intorno alle cose e lo ha dimostrato anche questa volta.

Infatti, durante l’intervista, Paola ha detto la sua su Diletta Leotta.

La giornalista ha rivelato che non apprezza il suo modo di esprimere la sua sensualità in modo troppo vigoroso.

La fidanzata di Can Yaman rimane a DAZN e a comunicarlo è stata lei stessa con un post pubblicato su Instagram dopo le insistenti voci su un suo possibile addio.

Per Diletta non sarà un anno facile, dato che dovrà fare i conti con una collega molto competitiva, stiamo proprio parlando di Giorgia Rossi.

