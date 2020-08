Uno scontro infinito quello tra Paola Ferrari e Diletta Leotta. Tutto nasce da vecchie “frizioni” scaturite a seguito di implacabili dichiarazioni della giornalista sportiva Rai. Occorre una premessa: a Paola Ferrari, come è noto, Diletta Leotta non è mai piaciuta.

Si tratta di un eufemismo, ovviamente. In più occasioni la storica giornalista de La Domenica Sportiva e 90° Minuto ha ruggito contro la presentatrice di Dazn, sottolineando la sua carente preparazione e il suo stile di conduzione.

È oltremodo risaputo che tra le due signore del calcio non corra buon sangue. Intervistata dal settimanale VeroTV, la cinquantanovenne milanese ha preso la rincorsa e si è scagliata, ancora una volta, contro la ventottenne catanese.

La carota e poi il bastone: il complimento sull’aspetto fisico e poi il giudizio sulla carriera. Perchè Paola Ferrari, oltre ad ammettere l’innegabile fascino di Diletta Leotta, ha sminuito la sua preparazione sportiva.

Sembra che la storica giornalista di Rai Uno segua scrupolosamente la trasmissione Diletta Goal, pronta a puntare il dito contro la collega. Paola Ferrari, con la sua consueta perfidia, l’ha demolita così:

“Non ho niente contro di lei, è una bellissima ragazza e sta facendo bene la sua strada, molto diversa dalla mia, perché più incentrata sullo spettacolo. Lei non è la giornalista sportiva per come la intendo io, è più una showgirl. Ha le corde per farlo… io no, ho un altro Dna”