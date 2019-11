Paola Ferrari, il drammatico lutto familiare: ‘Frustrante non averlo mai potuto aiutare’

Storie Italiane, Paola Ferrari la drammatica confessione in studio: “Ho scoperto di avere un fratello quando lui era già morto”

Questa mattina è andata in onda su Rai Uno una nuova puntata di Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele in cui storie dei personaggi del mondo dello spettacolo e di ogni giorno si alternano ed intrecciano per raccontare il nostro Paese. Tra gli ospiti dell’appuntamento di oggi anche Paola Ferrari. La giornalista sportiva ha parlato a cuore aperto di un momento difficile: quando ha scoperto di avere un fratello.

Paola Ferrari, il triste racconto

Quest’oggi nel salotto di Storie Italiane è stata accolta una delle giornaliste sportive più amate di sempre: Paola Ferrari. Quest’ultima ha deciso svelare un segreto della sua vita privata. Nel dettaglio, la giornalista milanese ha affermato che qualche anno fa ha scoperto di avere un fratello. La conduttrice milanese l’ha scoperto dopo una confessione da parte di un parente.

La Ferrari non è riuscita a nascondere il suo dolore in quanto ha anche scoperto che il fratello segreto è purtroppo venuto a mancare all’età di 35 anni: ecco cosa ha detto in merito la conduttrice milanese.

Le parole della giornalista sportiva

Una ferita che non riesce a rimarginarsi quella della perdita di suo fratello. La giornalista sportiva ha affermato che è veramente frustrante pensare di non averlo mai potuto aiutare:

“Il mio grande dolore è che lui non ha mai saputo di me e io di lui…E’ stata una frustrazione per me scoprire di non averlo mai potuto aiutare…”

Tuttavia, Paola Ferrari non ha fornito altri dettagli sulla vicenda ma ha precisato che non ha alcuna intenzione. Oggi, per tale motivo, non riesce nemmeno a recarsi al cimitero:

“Come faccio ad andarci perché potrebbe esserci un padre, che non sa. Che diritto ho io?“

Parole cariche di tristezza quella della nota e amata giornalista sportiva.