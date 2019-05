Paola e Chiara, ecco cosa sono costrette a fare dopo l’addio alla musica le sorelle Iezzi

Ricordate il Duo ‘Paola e Chiara’? Ancora oggi ci fanno ballare, sulle note del loro grande successo ‘Vamos a Bailar’. Ecco che fine hanno fatto le sorelle Iezzi

Ancora oggi, quelle che nel 2000, erano solo delle adolescenti, ballano sulle note di ‘Vamos a Bailar’, l’indiscusso tormentone estivo, cantato dalle sorelle Iezzi, in arte Paola e Chiara, che ha inaugurato l’estate del 2000 segnando un’epoca e una generazione.

Molti fan, che per anni le hanno seguite, anche dopo lo scioglimento del loro duo nel 2013, si stanno chiedendo, ad oggi che fine hanno fatto le loro beniamine dell’estate del 2000?

Paola e Chiara oggi: ecco cosa fanno

Come tutti ricorderemo, la prima apparizione del noto duo canoro, formato dalle sorelle Iezzi, in arte Paola e Chiara, risale al Festival di Sanremo del 1997, dove fecero il loro debutto con ‘Festival’, il quale resistette per mesi sulle vette delle classifiche italiane.

Da li, poi nel 2000, le Sorelle Iezzi, sbancarono letteralmente con il loro singolo ‘Vamos a Bailar’, il quale divenne il tormentone dell’estate del nuovo millennio, un singolo che ancora oggi risuona nelle radio e fa ballare vecchie e nuove generazioni.

Paola e Chiara, nel 2013, come ricorderete, annunciarono il loro scioglimento, al fine di intraprendere carriere solistiche, ma i singoli presentati non ebbero i risultati sperati, annunciando così la ‘fine’ della loro carriera musicale.