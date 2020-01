Chi sono Paola e Chiara, il celebre duo di cantanti italiane, composto dalle sorelle Paola Iezzi e Chiara Iezzi

Scopriamo tutti i segreti di Paola e Chiara, dall’infanzia alla carriera, dai rispettivi compagni alle attuali occupazioni.

Chi sono Paola e Chiara Iezzi

Chiara nasce a Milano il 27 febbraio del 1973, sotto il segno dei Pesci.

Paola nasce a Milano il 30 aprile del 1974, sotto il segno dell’Ariete. Dopo il diploma al Liceo Classico, si iscrive all’università, che decide di abbandonare dopo un anno per dedicarsi alla sua vera passione, la musica.

Insieme si esibiscono con alcuni gruppi locali fino a quando fanno le coriste per gli 883 nel 1995. Fondano il duo Paola&Chiara e si presentano al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte, vincendo con la canzone Amici come prima.

Tornano sul palco dell’Ariston nel 1997, nel 1998 e nel 2005 e partecipano anche a cinque edizioni del Festivalbar. Il successo si consolida nel 2000 con il brano Vamos a bailar (Esta vida nueva) che diventa disco di platino.

Nel 2007 Chiara debutta come solista con il singolo Nothing at all seguito dall’ep L’Universo del 2013. Paola, invece, esordisce come solista nel 2009 con il singolo Alone. Nel 2013 si scioglie il duo Paola&Chiara con l’uscita del loro ultimo album intitolato “Giungla”.

Chiara nel 2015 partecipa a The Voice of Italy, dopo di che inizia a dedicarsi alla recitazione e alla scrittura. Pubblica il romanzo In un solo grammo di cielo, recita in 18 episodi della serie Disney ‘Alex &Co 2‘, nel film internazionale ‘The Broken key‘, nella serie ‘Under-The Series‘ con Gianmarco Tognazzi. nel film ‘Il ragazzo della Giudecca‘ di Alfonso Bergamo e al cortometraggio ‘The Age of Wars‘.

Paola, invece, Conduce Nord Sud Ovest Est – Tormentoni on the road su Italia Uno, mentre nel 2014 è tra i coach a La Pista. I suoi Ep sono: Se perdo te (2013), I Love (2014), Lovenight (2016) e Ridi (2018). Inoltre, prende parte alla serie tv Untraditional (2016-2018). Nel 2020 arriva “Ltm”, il brano firmato da Paola Iezzi e Myss Keta.

Chi sono i mariti delle sorelle Iezzi?

Paola è impegnata sentimentalmente con il fotografo e regista Paolo Santambrogio. I due si sarebbero conosciuti sulla comunità online di My Space. Paola e Paolo sono uniti da numerose passioni, come quelle per la moda e la musica.

Chiara è, invece, sposata civilmente con Meir, un ex rabbino ortodosso, con cui è convolata a nozze a Cipro, il 7 di agosto del 2014.