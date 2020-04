In prima linea per sostenere le necessità dell’emergenza Coronavirus, la vincitrice del ‘GF Vip 4’ Paola Di Benedetto ha spiegato i motivi del suo gesto altruistico.

L’emergenza sanitaria Covid-19 si fa sempre più critica e pietosa. Le condizioni dei reparti di terapia intensiva negli ospedali lombardi sono tragiche e ciò va a scuotere anche la sensibilità di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, inducendoli a scelte se non altro simboliche.

Tra questi, Paola Di Benedetto. La vincitrice del reality show Grande Fratello Vip 4 ha deciso di sostenere la sanità pubblica e supportare la collettività, intervenendo in maniera concreta sull’emergenza Coronavirus. La 25enne vicentina ha destinato una somma pari a 100 mila euro alla Protezione Civile.

Paola Di Benedetto spiega i motivi della sua donazione

Rendendosi la protagonista di un encomiabile gesto, la gieffina ha lasciato il segno. Stando a quanto ha dichiarato la diretta interessata sul proprio profilo ufficiale di Instagram, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha devoluto l’intera vincita in beneficenza per un motivo specifico:

“Non c’è bisogno di ringraziare nessuno, perché mi sembrava davvero il minimo che potessi fare per dare il mio contributo vero per tutta questa situazione di emergenza che stiamo vivendo. Mi è sembrata una cosa, non dico scontata, ma doverosa. Grazie per i complimenti, ma era giusto così”

A Paola Di Benedetto è sembrato del tutto opportuno contribuire con il proprio personalissimo aiuto e con la speranza che la sua generosità riesca a fronteggiare, seppur minimamente, l’affliggente emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio l’Italia.

Sfortunatamente non tutti i protagonisti del Grande Fratello Vip 4 hanno brillato per altruismo e generosità come la vincitrice del reality. Gli altri vip di questa edizione si sono tenuti ben stretto il loro sostanzioso cachet e il pensiero di devolverlo in beneficenza non li ha sfiorati minimamente.