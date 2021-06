Il triste annuncio di Paola Di Benedetto lascia tutti a bocca aperta, scopriamo cosa è accaduto.

Una notizia che ha sconvolto l’intero web, alcuni già lo sospettavano.

Paola di Benedetto e Federico Rossi

I due erano vicini dal doversi sposare, ma improvvisamente è arrivato l’addio.

Non è la prima volta che succede e non sarà l’ultima, ma Paola e Federico si sono ufficialmente detti addio.

Lei una donna bellissima e molto intelligente, invece lui è il noto cantante del duo Benji e Fede, la sua voce ha incantato milioni di persone.

La coppia è stata sempre al centro del gossip, per molto tempo sono stati super innamorati e affiatati ma qualcosa è andato storto.

Sui social hanno sempre dimostrato il loro amore con dediche e messaggi ma da qualche settimana si sono mostrati freddi e distaccati.

In questi giorni l’ex gieffina è in vacanza con le sue care amiche: Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, figlia di Pino.

Tantissime persone sospettavano già la rottura tra i due, ma oggi è arrivata la conferma, ecco cosa ha detto Paola.

Paola di Benedetto e Federico Rossi si sono ufficialmente lasciati

E’ stata proprio lei a rivelare la triste notizia sui social.

L’ex gieffina ha confermato la rottura con un lungo sfogo che ha postato nelle sue stories Instagram:

“Tanti di voi hanno notato in questo ultimo periodo del distacco tra me e Federico.”

Come in ogni coppia ci sono tantissimi alti e bassi, ma quando l’amore finisce non c’è tanto da fare.

Infatti Paola ha spiegato che non ci sono stati tradimenti o mancanze di rispetto, ma semplicemente è una storia d’amore che è giunta al termine.

Ha concluso lo sfogo, parlando a nome anche del suo ex fidanzato:

“Volevamo ringraziare di cuore tutte quelle persone che si sono affezionate e che ci hanno sostenuto in questi anni”.

Un duro colpo per i fan della coppia che sperano ansiosi in un ritorno, ma a quanto pare sembra impossibile.

Leggi anche –> Elettra Lamborghini, totalmente senza vestiti tenta di coprirsi: il risultato è bollente – Foto