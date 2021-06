Paola Di Benedetto in bikini è una bomba sexy: il micro costume bianco, ha mandato in tilt milioni di follower. – FOTO

La modella è di una rara bellezza, ogni volta non perde mai l’occasione per incantare i suoi follower.

Paola Di Benedetto, è sempre più bella

Una delle modelle più amate e seguite sui social, stiamo parlando proprio di Paola Di Benedetto.

Il suo corpo da favola incanta ogni volta tantissimi utenti.

Per chi non lo sapesse ha partecipato a Miss Italia, ma la popolarità è schizzata alle stelle quando ha partecipato a Ciao Darwin nel ruolo di Madre Natura.

Da lì si è fatta subito notare con la sua disarmante bellezza mediterranea.

Paola Di Benedetto ha avuto l’opportunità di farsi conoscere al Grande Fratello Vip 4, dove è riuscita a portare a casa la vittoria contro Paolo Ciavarro.

Attualmente lavora in tv ma anche in radio ed è anche una nota influencer con 1,7 milioni di follower.

Da poco sui social ha annunciato la rottura con il suo fidanzato Federico Rossi, ma ora per lei è iniziata una nuova vita.

Paola Di Benedetto, lo scatto bollente manda in tilt l’intero web

Poco fa la Di Benedetto ha condiviso uno scatto davvero molto sensuale, dove mostra il suo corpo da favola, mentre sfoggia un bikini bianco davvero provocante.

Un micro costume che lascia poco spazio all’immaginazione.

Le sue curve pazzesche hanno mandato in visibilio i fan.

La posa non è da meno, Paola si è mostrata a gambe aperte mentre si tocca con una mano i capelli al vento e sfoggia un sorriso davvero strepitoso.

In tantissimi hanno commentato l’immagine con frasi del tipo “Ti vogliamo vedere sempre così sorridente”, “Che meraviglia”, “Non permettere mai a nessuno di rubarti il sorriso”.

Lo scatto è stato davvero apprezzato, infatti ha ricevuto più di 110 mila mi piace e oltre 400 commenti.

