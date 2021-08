Secondo il settimanale CHI, l’ex madre natura avrebbe un nuovo ragazzo che, tuttavia, tiene per ora segreto: scopriamo di più sul nuovo amore di Paola Di Benedetto.

La rottura con Federico Rossi è stato un duro colpo per lei, ma fortunatamente dopo mesi da single, la modella è riuscita a riaprire il suo cuore ad un’altra persona.

L’estate da “single” di Paola Di Benedetto

Da pochi mesi Paola e Federico Rossi si sono detti addio e tutti e due si stanno godendo le loro vacanze da single.

La modella, per distrarsi dal brutto colpo della rottura con il suo ex, è partita per le vacanze insieme alle sue amiche, tra cui Diletta Leotta, anche lei presumibilmente single.

All’inizio si vociferava che Paola si frequentasse con con Stefano De Martino, dato che erano stati avvistati più volte in barca insieme anche in compagnia di altri amici.

Eppure, era una semplice amicizia, come ha confermato la Di Benedetto..

Ma questa volta, pare che la modella sarebbe innamorata di un uomo misterioso, scopriamo di chi si tratta.

Paola Di Benedetto è fidanzata? il gossip

Il settimanale Chi, ha rivelato che l’influencer avrebbe trovato il nuovo amore alle Baleari, mentre era in vacanza.

L’uomo sarebbe un rampollo della ‘Milano bene’, ma al momento i due preferirebbero mantenere la loro relazione segreta prima di ufficializzarla.

Nelle scorse ore, attraverso le sue Instagram Stories, l’ex di Federico Rossi ha voluto ironizzare sul gossip che sta circolando sul web, rivelando di essere ancora single.

I fan non credono molto alle parole di Paola Di Benedetto, per questo, non ci resta che aspettare e vedere se tra un po’ di tempo arrivi la notizia che tutti i suoi seguaci aspettano.

