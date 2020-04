Paola Di Benedetto a cuore aperto. Durante la sua ultima diretta di Instagram, la vincitrice del GF Vip 4 ha speso parole al miele nei confronti di Adriana Volpe.

Nella quarta edizione del Grande Fratello Vip, celebre reality show Mediaset, si sono instaurati solidi rapporti d’amicizia tra i concorrenti. Tra questi, anche il legame indissolubile che ha unito Paola Di Benedetto e Adriana Volpe.

Che la 25enne vicentina abbia nutrito sin dall’inizio grande stima per Adriana Volpe, non era di certo un mistero. Secondo la vincitrice del GF Vip 4, l’ex conduttrice di Rai 2 merita un plateale ringraziamento per aver contribuito al suo benessere psicologico all’interno della casa di Cinecittà.

Le parole al miele nei riguardi di Adriana Volpe

Attraverso la sua ultima diretta su Instagram, Paola Di Benedetto ha decantato i pregi della 46enne trentina e le ha reso omaggio, esaltandola come una “eroina”. La neo vincitrice del GF Vip ha parlato dei suoi improvvisi crolli emotivi, spendendo parole d’encomio nei riguardi dell’ex coinquilina:

“Non si può stare male con Adriana, è come stare in una botte di ferro. Tu per me lì dentro sei stata l’aria. Se non ci fossi stata tu… Non lo so. Mi hai salvata in tantissimi momenti. E io te ne sarò grata sempre”

Insomma, nei momenti più ardui vissuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe è stata un vero e proprio salvagente emotivo, indispensabile e vitale. Il ringraziamento di Paola Di Benedetto, infatti, è proseguito così:

“Poi lo sai cosa penso di te. Ti stimo come mamma, per la grande carriera che hai. Sei in esempio da seguire. E ti voglio tanto bene”

L’ha descritta così, Paola Di Benedetto: commemorandola e informandola che, nonostante le cattiverie rovesciatole addosso dagli altri protagonisti di questa edizione, lei sarà eternamente grata ad Adriana Volpe per i suoi meriti e virtù.