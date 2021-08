Paola ha immediatamente chiarito il gossip che sta circolando in queste ultime ore: scopriamo cosa ha rivelato.

E’ passata già qualche settimana dalla fine della relazione con il cantante del duo Benji e Fede.

Di recente, la vincitrice del Grande Fratello Vip 4 è tornata al centro del gossip per una presunta nuova frequentazione con un rampollo della Milano bene, conosciuto proprio questa estate.

Al momento, però, il flirt è stato smentito e siamo certi che Paola è felicemente single, infatti, si sta godendo questa pausa estiva con le sue amiche più care in vacanza.

Ma non bastava il nuovo amore, ora è arrivata anche un’altra ipotesi: quella della gravidanza: scopriamo di più.

La nota influencer, sul suo profilo Instagram, ha risposto ad una domanda da parte di uno dei suoi followers, ovvero, le ha chiesto se dovesse fare qualche annuncio importante a tutto il fandom:

“Paola ma io vedo pancetta lì. E non vedo grasso… Non è che devi dire qualcosa al fandom?”

Paola di Benedetto ha pubblicato lo screen della conversazione e ha risposto alla persona, dicendo:

“E’ tutto merito delle Seadas. Ahimè, non sono in dolce attesa, ma in costante attesa del dolce!“.