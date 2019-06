Paola Caruso in vacanza, la bufera: ‘Non ho nemmeno i soldi per un gelato’ gli utenti sbottano su instagram

Paola Caruso in vacanza, la bufera: ‘Non ho nemmeno i soldi per...

Paola Caruso, la bellissima showgirl di Avanti un altro, punzecchiata sui social da un utente: “Nemmeno un euro per un gelato”

Paola Caruso la bellissima showgirl fa ancora parlare di lei. La donna in fatti in questi ultimi mesi ha fatto parlare e non poco della sua situazione sentimentale. La ex bonas negli ultimi mesi oltre ad essere diventata mamma del piccolo Michele, ha riscoperto di avere anche un altra famiglia. La bella Caruso infatti, è stata adottata da piccola da una famiglia siciliana, che l’ha cresciuta come una figlia.

Paola Caruso e il passato travagliato: adesso arrivano le critiche

La bella Paola ha scoperto di essere stata adottata in tenera età quasi all’improvviso. Nonostante questo Paola si è sempre chiesto chi fosse la sua famiglia biologica anche se non ha mai cercato per l’amore che la lega alla sua famiglia attuale.Nonostante questo, Paola è venuta a scoprire della sua mamma biologica in un noto programma televisivo Live-Non è la D’Urso e dopo ben 30 anni si sono ritrovate.

Nonostante una situazione molto complicata con il padre di suo figlio, Paola sembra aver ritrovato di nuovo la serenità. La bella Bonas infatti oggi si ritiene una donna felice, che è riuscita a ritrovare il suo equilibrio dopo tantissima sofferenza.

Paola Caruso attaccata dal web

La bella Paola infatti lo comunica ai suoi fan, i suoi primi sostenitori durante la gravidanza, per comunicare loro che oggi finalmente, è una donna felice, Ma c’è chi invece ha sempre da ridire commentando cosi la sua foto:

“Beata te, cara. C’è chi ha passato tanta sofferenza, forse più della tua, ma rimane in città al caldo senza condizionatori perché non ha neanche un euro per un misero gelato”.

Paola infatti nella foto appare felice e spensierate in una piscina mentre si rilassa lontano dal caos della città. Nonostante questo c’è chi purtroppo si ritrova in situazione disagiate come la signora che ha postato il commento sotto la sua foto. L’utente è stata subito attaccata dai fan della Caruso criticandola per le parole poco delicate usate nei confronti della showgirl.