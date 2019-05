Paolo Caruso, la minaccia del padre biologico: “Se vedo in giro in mio nome vi denuncio”

Paolo Caruso, la minaccia del padre biologico: “Se vedo in giro in...

L’ex Bonas del programma “Avanti un altro”, condotto da Paolo Bonolis, non ha pace. Sta affrontando un periodo di grandi cambiamenti e tutto grazie a Barbara D’Urso

Una famiglia ritrovata quella di Paola Caruso ma non al completo. L’ex Bonas sta vivendo un vero dramma, nonostante il miracolo di Barbara D’Urso, dell’incontro con la mamma. Ha detto la Caruso in diretta a Live, dopo aver ritrovato Imma, la mamma biologica, che tempo prima aveva scritto una lettera proprio alla D’Urso.

Prima il meraviglioso ricongiungimento con la madre…

“mi hanno tolto la mia bambina anni fa, facendomi credere che fosse morta (…). penso che mia figlia possa essere paola caruso”

Ed effettivamente una somiglianza iniziale era stata notata da tutti. Dubbi, incertezze e lacrime, prima della meravigliosa scoperta: il miracolo di Paola Caruso si è avverato. In diretta a Live, qualche settimana fa, è stato svelato il risultato del test del DNA.

barbara, hai fatto ritrovare madre e figlia.

…Poi l’amara scoperta del presunto padre

“La famiglia è Sacra.Mamma e Papà sono chi ti ha cresciuta (…) ma i genitori biologici (…) hanno il tuo stesso sangue.”

Ha scritto Paola su Instagram proprio pochi giorni fa, alludendo al padre biologico indicato da Imma. Sempre in una puntata di Live, pare che l’uomo continui a “latitare” nei loro confronti e a negare l’assoluta paternità con Paola.

Il presunto padre nega tutto

Non mi ricordo di questa donna, tale imma. anzi, se vedo in giro il mio nome vi denuncio tutti

Ha dichiarato l’uomo, che, per altro, da quello che ha dichiarato Imma, dovrebbe appartenere al mondo del calcio. Ad oggi non è stato svelato il suo nome, si sa solo che è un ex giocatore del Catanzaro che giocò in Calabria tra il 1984 e il 1985, quindi nel periodo del concepimento dell’ex Bonas.

Raggiunto nuovamente dalle telecamere di Live – Non è la D’Urso, tuttavia, il presunto padre non l’ha presa bene. All’inviato della D’Urso dice di avere una famiglia e che, dopo 35 anni, non può stare dietro ad una donna che insinua che abbia un’altra figlia.