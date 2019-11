Paola Caruso tutta nuda e bagnata nella vasca col figlio: la foto fa arrabbiare gli utenti

Paola Caruso finisce nella bufera: la showgirl si è fatta immortalare con il suo bambino nella vasca e gli utenti non hanno apprezzato

La bellissima Paola Caruso showgirl ed ex Bonas nel programma di Paolo Bonolis, torna di nuovo a far parlare di sé, questa volta per una foto che ha pubblicato sui social.

Paola Caruso nuda con il figlio

La bellissima Paola Caruso è tornata alla riscossa facendo parlare ancora di sé. Questa volta a metterla sotto la luce dei riflettori è stata una foto pubblicata da lei stessa sui social network un po troppo spinta per alcuni utenti.

La Bonas di Avanti un altro è ritornata di nuovo al centro delle polemiche, facendo arrabbiare e non poco alcuni utenti del web.In occasione dell’ottavo mese del piccolo Michele la bella Bonas ha deciso di festeggiare il tutto con una bellissima foto sui social insieme al suo piccolo Michele che però a quanto pare non è piaciuta per niente ai suoi fan.

La Caruso nuda nella vasca

La giovane Paola in occasione del compimese del piccolino ha deciso di festeggiare il tutto con una foto insieme a suoi figlio. Uno scatto molto particolare che è diventato in pochissimo tempo oggetto di critica. A quanto pare la foto in questione vedrebbe la bella Paola completamente nuda in una bellissima vasca insieme al suo piccolo Michele, ma a quanto pare l’immagine ha fatto indignare alcuni utenti di Instagram.

Forse in verità Paola non credeva di scatenare una vera e propria polemica social. La Bonas forse voleva solo immortalare questa giornata con una foto dolce tra mamma e figlio, ma a quanto pare a non tutti è piaciuta. Nonostante nello scatto non si veda alcuna nudità, il web non perdona e in pochissimo tempo Paola è stata sommersa di messaggi di critiche

“Ma che bisogno c’è a fare queste foto,ma non riescono a tenere gli abiti addosso?”, “Bellissimi, ma cera bisogno di farsi una foto nudi, e pubblicarla …..sono foto private secondo me”, “No vabbè però un poco di contegno, tu nuda con tuo figlio nudo addosso , ma un poco di contegno”

Molti sono i messaggi di questo genere, ma non sono da meno i commenti degli utenti che d’altro canto hanno apprezzato positivamente la foto della bellissima calabrese.