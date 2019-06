Paola Caruso, fan preoccupati per il figlio: ‘Si strozza con quel coso attorno al collo’

Paola Caruso è una showgirl molto chiacchierata. Dopo aver trovato la sua mamma grazie a Barbara D’Urso è finito nel mirino del web per il figlio Michele

Da quando Paola Caruso è neo mamma del piccolo Michele, la sua vita è concentrata sul figlio, insieme al quale si mostra gioiosa sul web nonostante le tante critiche.

La forza di Paola Caruso

La Caruso, che ha scelto di portare avanti la gravidanza dopo essere stata abbandonata dal padre del suo piccino, che ha messo in discussione addirittura la paternità , si ritiene una mamma fortunata e la sua vita pare aver preso una nuova piega con la nascita del figlio.

Paola, difatti, pochi giorni successivi al parto, ha avuto la possibilità di riabbracciare la madre biologica Imma, che era stata obbligata ad abbandonarla al momento della sua venuta al mondo in quanto frutto di un amore fugace con un noto calciatore del Cosenza.

Paola Caruso alla SPA

Le frizzanti novità che hanno donato sorrisi alla ex Bonas di Avanti un altro, tuttavia, non hanno fermato le continue polemiche di una parte del web, che continua a criticare Paola Caruso per il modo in cui racconta la sua maternità sui social.

Proprio l’ultima polemica si è scatenata per la scelta della donna di portare Michelino alla Spa.

“ Che bello avere trovato la Spa per il mio bambino, dove può giocare, apprendere tante cose nuove ed esser coccolato con bellissimi massaggi’

Si è espressa la Caruso su Instagram allegando delle immagini che ritraggono Michele in una vasca con un salvagente al collo.

La felicità provata dalla showgirl, però, è stata prontamente stroncata da alcuni Haters che hanno commentato con disapprovazione la scelta di Paola:

“Avrebbe solo bisogno di una mamma intelligente e meno narcisa che lo abbracciasse e basta”

“Con questa ciambella il bambino si strozza”

“La Spa per bambini? Che tristezza!!! Se hai dei soldi che ti avanzano fai qualcosa per i bambini meno fortunati”

“Io la mia la portavo in una normale piscina, entravo anch’io e ci giocavo… c’era il contatto fisico non una ciambella al collo”.