Paola Barale costretta ad una visita neurologica: la confessione a Non disturbare

Paola Barale confessa: “Ho fatto una visita neurologica”, ecco le sue parole in un’intervista a Non Disturbare

La conduttrice piemontese, Paola Barale, si è raccontata in una lunga intervista a Non Disturbare, programma della Rai condotto da Paola Perego.

Il due luglio scorso è andata in onda su Rai Uno, in seconda serata, la nuova stagione di Non Disturbare, condotto da Paola Perego. La conduttrice, in una camera d’albergo, intrattiene una piacevole chiacchierata con i personaggi del mondo dello spettacolo, sport e della cultura con ben 6 appuntamenti. Un viaggio emozionale nella vita degli ospiti in cui tra ricordi e risate, emerge l’aspetto più intimo dei volti della televisione italiana di Elena Santarelli, Rita Dalla Chiesa, Sabrina Salerno, Marisela Federici, Serena Grandi e Paola Barale, Cristiano Malgioglio, Totò Schillaci, Giancarlo Magalli, Marco Masini, Pierluigi Diaco, Guglielmo Mariotto.

Nella secondo puntata, andata in onda ieri sera, Paola Perego ha intervistato la showgirl e conduttrice, Paola Barale.

Le parole della conduttrice piemontese

Nella sua lunga intervista a Non Disturbare, la showgirl e conduttrice piemontese oltre a parlare di momenti più importanti della sua carriera in televisione ha parlato a cuore aperto di quanto è successo qualche anno fa. Intervistata dalla padrona di casa, Paola Barale ha confessato che in passato ha dovuto fare i conti con i problemi di memoria che l’hanno costretta a rivolgersi ad un neurologo. Il medico ha precisato che ricordavano solo le cose che per lei erano importanti:

In passato ho avuto problemi di memoria. Una volta ho fatto anche una visita da un neurologo: mi ha detto che io ricordavo solo le cose che mi interessavano… ma non era vero, perché avevo veramente delle lacune importanti…

Ad ogni modo, sembra che da quel momento le cose per la showgirl e conduttrice piemontese siano nettamente migliorate.