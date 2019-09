Paola Barale troppo magra ‘Si vedono le ossa’: i fan preoccupati per la showgirl

Paola Barale, fa preoccupare i suoi fan, la bellissima showgirl si mostra troppo magra e deperita, ecco cosa sta succedendo

La bellissima Paola Barale fa preoccupare i suoi fan. La showgirl degli anni ’90, torna sullo schermo a far parlare ancora di se, questa volta però per la sua forma fisica, che ha fatto preoccupare e non poco i suoi followers.

Paolo Barale troppo magra

La bella showgirl, aveva ormai deciso di andare via dal mondo dello spettacolo per concentrarsi sulla sua vita, ma a quanto pare è ritornata sul piccolo schermo per un occasione molto speciale, ovvero, ricordare Mike Bongiorno, morto l’8 settembre di 10 anni fa.La giovane soubrette infatti, era molto legata a Mike, poiché hanno lavorato insieme per molti anni. In somma un legame speciale che però è stato spezzato dalla morte del conduttore.

Nelle ultime ore però, la bella showgirl non è passata inosservata, sopratutto per la recente foto postata sui social da Paola. La donna infatti ha fatto preoccupare i suoi fan per la sua forma fisica, che non sembra per niente salutare.

Paola Barale, fisco troppo sciupato

Nonostante l’età avanzi anche per Paola Barale, sembra però che la showgirl non risente l’avanzare dell’età. Il suo corpo infatti sembra addirittura meglio di quando ha esordito negli anni ’90. Ormai anche la bella showgirl è entrata negli anta, ma il suo corpo sembra ancora quello di una ventenne Ma quello che è balzato agli occhi dei fan è bene altro. Paola infatti, nelle utlime ore, ha pubblicato una foto che ha lasciato i fan senza parole, il motivo? Bhe il suo fisico troppo magro. In molti si sono chiesti se Paola stesse realmente bene, anche perchè il suo corpo sembra essere molto sciupato.

Corpo tonico e scolpito, ma poco sano secondo alcuni, che vedrebbe la bella Baraole troppo magra.