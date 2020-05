Paola Barale viso gonfio e occhi rossi ‘Sto soffrendo molto’: lo sfogo della showgirl

Paola Barale, la triste confessione sui social: “Sto soffrendo molto”

Uno dei volti più amati della televisione degli anni ’90 è, senza alcun dubbio, quello di Paola Barale. La showgirl è divenuta famosa soprattutto come sosia ufficiale di Madonna. Da allora, la sua carriera è costellata di grandi successi e, ancora oggi, continua ad essere uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più seguito e apprezzato del piccolo schermo e sul web. Non molte ore fa, la showgirl si è lasciata andare in una triste confessione sui social: ecco le sue parole.

Paola Barale: confessione social

La showgirl non ama il gossip né tanto meno rivelare la sua vita privata che però ugualmente è da molti anni sotto i riflettori. Paola Barale è stata spesso al centro delle voci di gossip per le sue storie d’amore: prima con l’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, sposato nel 1998 con il quale ha vissuto un divorzio molto sofferto dopo il quale ha conosciuto ed amato il modello israeliano Raz Degan. La loro relazione ha emozionato e fatto sognare molti fan che, ancora oggi, sperano in un loro ritorno di fiamma, anche perché la coppia ha sempre ammesso pubblicamente di volersi ancor molto bene nonostante la rottura.

La conduttrice è molto attiva sui social dove non perde mai l’occasione di interagire con i suoi seguaci. Nella giornata di ieri, ha avviato una interessante diretta con la dottoressa Camilla D’Antonio la quale ha dato numerosi consigli per la nostra pelle e mentre parlava con lei si è lasciata andare in una triste confessione.

Le parole della showgirl

Camilla D’Antonio ha dato preziosi consigli su come trattare la pelle in questo periodo dell’anno. Durante, la diretta Paola Barale ha svelato che in queste settimane sta soffrendo molto a causa dell’allergia:

“In questo periodo soffro anche molto di allergia”

E poi ha aggiunto:

“Ne risentono molto gli occhi, il contorno occhi. Anche ora ho sempre gli occhi rossi“.

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: Paola Barale dure parole contro Raz Degan e Gianni Sperti: il motivo della fine dell’amore