Paola Barale sul water, la foto imbarazzante stuzzica le fantasie dei fan

#smartworking Ieri mattina scrivo a Paola : “Ciao paola. Come stai? Sono due giorni che ho in mente un’idea … Faresti uno Shooting con me smart working ? Un posato a distanza .Nel senso io ti scatto indicandoti o suggerendoti angoli della casa in cui posare. Scegliamo poi il tema, il mood etc, etc..Io mi collego con te con una videochiamata e scatto con la mia reflex. Tipo tre cambi d’abito . Ti andrebbe? Pigi”. Un minuto dopo, come risposta, un messaggio vocale di grande entusiasmo e complicità !! E di lì siamo partiti con questo pazzesco progetto …!!!! 👍💥🚀 grazie @paolabaraleofficial 😜💫 @lucacerrri #iorestoacasa #noirestiamoacasa #portrait #project #milano #roma #reflex