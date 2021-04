Paola Barale, relazione con una famosa attrice: ‘Un colpo di fulmine’

Un rapporto che dura da un bel po’ quello tra Paola Barale e la nota attrice. Nel salottino di Serena Bortone la showgirl ha raccontato com’è nata tra loro la magia.

A Oggi è un altro giorno Paola è stata protagonista di un’intervista doppia molto intima. Ecco cosa ha raccontato del suo privato.

LEGGI ANCHE–>Amici, ricordate Tish? Look stravolto: niente trucco e capelli scuri – FOTO

LEGGI ANCHE –> Paola Barale viso gonfio e occhi rossi ‘Sto soffrendo molto’: lo sfogo della showgirl

Serena Bortone ha voluto che Paola Barale parlasse della bellissima relazione d’amicizia che la lega ormai da tempo alla attrice Paola Quattrini. Un’amicizia speciale nata proprio come un grande amore. La stessa Paola ammette:

Tra noi infatti è stato come un colpo di fulmine.

La Barale confessa che con la Quattrini i punti in comune sono tanti:

“Mi ha insegnato un sacco di cose. Ho scoperto in lei, inoltre, una vena di pazzia che ci accomuna! Lei è una donna super energica, sempre attiva e molto avanti”

La Quattrini ha subito aggiunto una nota particolare alla confessione dell’amica:

“Quando siamo insieme non sentiamo la differenza d’età che c’è tra noi”.

La Quattrini ha sempre ammirato molto l’amica ammette alla Bortone.

Paola Quattrini ammette di aver sempre nutrito stima per la Barale:

Mi è sempre piaciuta anche fisicamente. Tu, Serena, poco fa hai detto che l’amicizia è un po’ come l’amore. Secondo me l’amicizia è ancora più importante dell’amore, perchè in amore a volte si è condizionati dall’attrazione sessuale.