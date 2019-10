Paola Barale dal medico, stesa sul lettino per un problema di salute: il video sui social

Paola Barale dal medico, stesa sul lettino per un problema di salute:...

Paola Barale dal medico per un problema di salute. La showgirl piemontese pubblica il video sui social. Ecco cosa è accaduto

Paola Barale, è una delle Showgirl più apprezzate dai telespettatori italiani. Dopo il suo esordio a ‘La ruota della Fortuna’ nelle vesti di valletta, si è affermata fino ad essere membro fisso del cast di ‘Buona Domenica’ sino al 2001.

Nota anche per il suo matrimonio con l’attuale opinionista di Maria De Filippi, Gianni Sperti dal quale si separò dopo 4 anni di matrimonio.

Dopo la gaffe in diretta al Maurizio Costanzo Show, in occasione dell’anniversario di morte di Mike Bongiorno, torna al centro del gossip dopo l’ultimo video pubblicato sui social in cui appare sul lettino medico intenta ad effettuare un trattamento necessario dovuto a problemi di salute. Scopriamo di più.

Paola Barale dal medico per problemi di salute

In uno degli ultimi video pubblicato sui social la showgirl Piemontese appare sul lettino medico mentre il suo osteopata il Dottor Carollo, è intento a raddrizzarle la schiena dolorante, con delle tecniche all’avanguardia.

Il video è diventato subito virale, in quanto gli effetti benefici delle manovre del suo medico sono stati immediate e senza provare alcun dolore, come afferma la stessa Paola Barale tra i commenti rispondendo ad una fan.