Di recente la famosissima showgirl italiana ha rilasciato una lunga intervista dove ha raccontato qual era il suo sogno più grande.

Classe 1967 è uno dei volti più famosi del piccolo schermo.

La sua carriera ha iniziato al fianco di Mike Bongiorno quando fece la valletta per il noto programma La Ruota della fortuna, diventando una delle attrici e conduttrici più apprezzate sul piccolo schermo.

La vita di Paola Barale

Serena Bortone poco tempo fa si è raccontata al programma “Oggi è un altro giorno” in onda su Raiuno.

Paola Barale è nata il 28 aprile 1967 a Fossano, in provincia di Cuneo.

Come abbiamo accennato prima, ha iniziato la sua carriera accanto a Mike Bongiorno per poi lavorare con personaggi del calibro di Gerry Scotti e Maurizio Costanzo.

Successivamente ha debuttato come attrice nella serie tv Cascina Vianello, al fianco di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, nel 1996.

Nel corso della sua carriera ha partecipato a tantissimi programmi televisivi.

Le sue storie d’amore sono sempre state al centro dell’attenzione, soprattutto quella con Gianni Sperti, con cui si è sposata nel 1998.

Il loro matrimonio è durato solo per quattro anni.

Ad oggi è single per scelta e vive la sua vita serenamente.

Paola Barale, il suo sogno infranto

Nella recente intervista che ha rilasciato a Serena Bortone, ha raccontato diversi inediti della sua vita.

Ha spiegato i suoi inizi in televisioni sono stati molto più facili di quanto pensava, per via della sua somiglianza con l’artista Madonna.

Infatti Paola ha raccontato:

“Mi ha permesso di entrare in questo mondo, io non volevo neanche perché volevo fare l’insegnante di ginnastica.”

Però il suo sogno non si avverò, per “colpa” dei fotografi:

“Mi fecero un servizio fotografico per gioco come sosia di Madonna e lo portarono in un’agenzia di Milano. Mi presero e da lì è partita la mia carriera, i miei amici fotografi ci avevano visto giusto”.

Un racconto spiazzante, che mai nessuno si sarebbe mai aspettato.

