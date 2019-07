Paola Barale irriconoscibile: ‘Cos’ha combinato ai capelli?’ Il repentino cambio look – Foto

Paola Barale si mostra irriconoscibile su un post di Instagram e i fan si preoccupano per il suo cambiamento improvviso. Ecco cosa è successo

Paola Barale ha cambiato look, postando la foto sul suo profilo Instagram, seguitissimo e questo ha destato una grossa sorpresa nei suoi fan. Capelli porpora e ricci, in stile clown: si tratta, infatti, soltanto di un costume di scena e i fan si sono lasciati andare ad un sospiro di sollievo.

Paola Barale, difatti, prenderà parte allo spettacolo teatrale “Se devi dire una bugia dilla grossa”, che sarà portato al Teatro Manzoni nel 2020 ed è infatti impegnata nelle prove.

Paola Barale impegno lavorativo particolarmente importante per la sua carriera

Un impegno lavorativo particolarmente importante per Paola Barale, showgirl dalla carriera brillante di Paola, che avrà la possibilità di collaborare con illustri come Antonio Catania, Paola Quattrini e Gianluca Ramazzotti, partecipando alla commedia scritta da Ray Cooney.

Paola è stata ospite poco fa dalla sua omonima, la Perego, a “Non disturbare“, programma di Rai 1: si è aperta riguardo la questione del suo ex marito Gianni Sperti, con il quale è stata per circa 6 anni. Il loro primo incontro è avvenuto a Buona Domenica e per loro è scattato il fantomatico colpo di fulmine.

Paola ha lasciato un grande vuoto nel cuore di Gianni Sperti

Sposatisi nel 1999, i due si sono detti addio nel 2002, una separazione definitiva che è costata molto caro a Gianni Sperti. L’opinionista di Uomini e Donne non è stato mai restìo ad affermare quanto sia stato male a causa di Paola Barale: l’amava molto, troppo, a detta sua. Ha superato la sofferenza della loro separazione anche e soprattutto grazie ai suoi impegni lavorativi e quindi grazie a Maria De Filippi.

Paola ha inoltre parlato di Raz Degan, con il quale è stata per ben 14 anni prima della separazione. Insomma, bollenti confessioni per Paola Barale!