‘Lavora senza fare un caz**’: Paola Barale e la frecciatina sull’ex marito Gianni Sperti

Paola Barale, ospite qualche sera fa al Maurizio Costanzo Show, per uno speciale in memoria di Mike Bongiorno. La frecciatina sull’ex marito Gianni Sperti lascia tutti senza parole

Lo scorso 5 Settembre, è andata in onda uno speciale del Maurizio Costanzo Show, dedicato al celebre conduttore statunitense naturalizzato italiano Mike Bongiorno, di cui oggi 8 Settembre decorre il primo decennio della sua scomparsa.

Ospiti d’onore della puntata la conduttrice di ‘The Voice of Italy’, Simona Ventura e l’ex compagna di Raz Degan, Paola Barale, le quali sono state al centro di un siparietto al quanto esilarante messo in scena dal duo comico Pio e Amedeo.

Paola Barale il ricordo dell’amato conduttore

Non è mancato il ricordo della valletta di Mike Bongiorno, la quale come ha raccontato al Maurizio Costanzao Show, ha collaborato con lui per ben 7 anni.

La loro collaborazione, rivela, pare sia finita non nel migliore dei modi. L’estinto conduttore di ‘Allegria’, non la prese molto bene quando la sua Paola Barale fu trasferita al programma di barzellette condotto dal Gerry nazionale, ‘La Sai l’ultima’:

‘HO LAVORATO CON MIKE PER 7 ANNI E QUANDO ANDAI VIA PER FARE LA SAI L’ULTIMA SI ARRABBIÒ MOLTISSIMO. LA RETE MI OFFRÌ DI FARE QUESTO PROGRAMMA CON GERRY SCOTTI MA MI FU COMUNICATO CHE A MIKE AVREI DOVUTO DIRLO IO’

Bongiorno, stando al racconto dell’ex moglie di Gianni Sperti, credette che lei avesse avuto un qualche interesse per il conduttore di ‘Caduta libera’ e che per questa ragione lo stesse abbandonando:

‘MI FECE UNA PIAZZATA, LA PIÙ GRANDE DELLA MIA VITA. MI DISSE DELLE COSE FORTI, COME UN PADRE CHE SGRIDA LA FIGLIA. MI ACCUSÒ DI VOLERLO LASCIARE PERCHÉ AVEVO UN INTERESSE PER GERRY. NON ERA VERO. CI RIMASE MOLTO MALE PER TUTTA LA SITUAZIONE’

La frecciatina al Maurizio Costanzo show: ‘Lavorare senza fare un caz**’

Dopo la serietà del ricordo di Mike Bongiorno, arriva l’imbarazzante rivelazione su Gianni Sperti. Ma andiamo con ordine.

Come accennato tra gli ospiti della serata ci sono stati i simpaticissimi Pio e Amedeo, il duo comico di ‘Emigratis’, i quali hanno divertito il pubblico con un esilarante quiz improvvisato a Simona Ventura.

Tra le ultime domande arriva la stangata a Paola Barale. Un momento imbarazzante per entrambe in cui viene chiesto all’ex di Bettarini di rispondere ad un quesito ‘indisponente’:

‘COSA HA ACCOMUNATO PER ANNI PAOLA BARALE E GIANNI SPERTI? A: LA PASSIONE PER IL BALLO. B: LE STESSE SOPRACCIGLIA AD ALI DI GABBIANO. C: LA CAPACITÀ DI GUADAGNARE IN TELEVISIONE SENZA FARE UN CAZ**’

Gelo nello studio del giornalista, stemperato fortunatamente dalla stessa Barale, la quale ha stoppato la conduttrice di ‘The voice of Italy’, cercando di porre rimedio alla terribile gaffe:

‘NO, LE SOPRACCIGLIA LE AVEVA DIVERSE ALLORA. TE LA DICO IO LA RISPOSTA, LA B. ALL’EPOCA NON FACEVA ANCORA LE SOPRACCIGLIA, NON AVEVA L’ESTETISTA’

Attimi di imbarazzo al Maurizio Costanzo Show per Paola Barale, la quale non ama molto del suo matrimonio con l’opinionista di ‘Uomini e Donne’. Ha saputo però rispondere ai comici e al pubblico con ironia dimostrando la sua eleganza.