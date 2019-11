Paola Barale volto ustionato, completamente deturpato: la showgirl spaventa i fan con un inquietante look per Halloween

Paola Barale col volto ustionato e deturpato sui social. L’ex valletta di Mike Bongiorno spaventa i fan con uno scatto inquietante

Paola Barale, è nota al pubblico per essere stata una delle vallette di Mike Bongiorno alla ‘Ruota della Fortuna’ con il quale ha lavorato per 7 anni, come rivelò nell’intervista speciale al Maurizio Costanzo Show, durante la quale ha svelato i retroscena del loro rapporto professionale.

Star sui social, l’ex protagonista di ‘Buona Domenica’ è seguita da oltre 550mila follower, i quali la seguono nella sua quotidianità.

Nel suo ultimo scatto social la showgirl ha spaventato i fan, mostrandosi col volto completamente deturpato e ustionato. Scopriamo di più.

Paola Barale lo scatto sui social spaventa i fan

L’ex compagna di Raz Degan, il quale è stato recentemente intervistato in una intervista esclusiva a Tgcom 24, si è mostrata in uno scatto inquietante che ha spaventato i fan.

Lo scatto pubblicato nel giorno di ‘Halloween’ la mostra col volto deturpato e ustionato, frutto di un make up del mak up artist Nicola Del Re, risalente a qualche anno fa, quanto come lei ha raccontato sui social ha girato alcune scene di un film horror:

‘E’ la notte degli zombie? E allora #zombie sia. grazie a @nicola_lo_re per questo bellissimo #trucco realizzato qualche anno fa per una parte in un film #horror .. divertitevi’

Gli ‘effetti speciali’ del horror make up hanno reso Paola Barale, una zombie tanto spaventosa quanto sexy.

Fan inquietati dall’ultimo post della showgirl

Lo scatto pubblicato nelle ultime ore, ha ottenuto subito migliaia di commenti e like da parte dei folower i quali non hanno potuto che notare nonostante l’inquietante effetto zombie del make up, la sua sensualità.

Insomma un vero inquietante capolavoro. Ecco lo scatto ‘da paura’ che ha spaventato i fan sui social poche ore fa: