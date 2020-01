‘Sesso a tre con la De Filippi e Costanzo’: Paola Barale svela com’è nato il gossip sul presunto flirt con l’ex collega

Paola Barale, di nuovo sulla bocca del gossip: la showgirl più amata degli anni ’90 rivela rivela la verità sul presunto flirt con Maria De Filippi

La bellissima showgirl Paola Barale è ritornata a parlare dello strano pettegolezzo che in questi anni l’hanno vista coinvolta. Come in molti sanno, la giovane è stata per molto tempo, accusata di aver avuto un flirt con Maria De Filippi, ma Paola ha voluto fare finalmente chiarezza.

Paola Barale, flirt con Maria De Filippi

La bellissima Paola Barale, è ritornata da poco sotto la luce dei riflettori. Dopo il successo degli anni ’90, la giovane showgirl ha deciso di andare via dalle scene per diversi motivi. Un grande successo il suo sopratutto quando lavorava a Buona Domenica, in cui era ormai il volto noto del programma. Ma il suo successo fu troncato improvvisamente, a causa di diversi pettegolezzi sul suo conto. A distanza di anni infatti Paola ha voluto riparlare del presunto flirt con la bravissima conduttrice di Uomini e Donne, ovvero Maria De Filippi.

Paola Barale, la confessione sulla De Filippi

Paola Barale infatti, in una recente intervista ha parlato di tutti i motivi che l’hanno portata piano piano a lasciare il mondo dello spettacolo e tra questi c’è anche il pettegolezzo sulla conduttrice Maria De Filippi.

Negli anni di grande successo di Paola infatti, iniziò a girare una voce strana sulla showgirl, in cui si parlare di una sorte di relazione tra lei e Maria De Filippi. La stessa ha raccontato che all’epoca non capiva il motivo di tale pettegolezzo e la stessa infatti ha dichiarato:

“ALL’INIZIO non capivo, perché io non ho mai conosciuto bene la signora De Filippi, l’avrò vista sì e no 10 volte in vita mia in studio. Sarò andata sicuramente di più a pranzo fuori con Maurizio Costanzo durante Buona Domenica, ma mai con lei.. Poi continua:Col senno di poi, quando finì buona domenica, mi sono fatta un’idea perché io penso che le leggende metropolitane anche se non sono vere hanno sempre un fondo di verità. Non dipendeva molto da me, ma da comportamenti di altre persone che facevano sì che la gente potesse pensare questo”

Insomma, Paola fa chiarezza su questa storia anche se ancora oggi in molti pensano che ci sia stata una storia tra le due.