Paola Barale e l’amore per una donna: le parole che non ti aspetti

Paola Barale torna in tv e lo fa a Oggi è un altro Giorno, trasmissione televisiva condotta da Serena Bortone. Un ritorno che ha permesso al pubblico di Rai Uno di scoprire dettagli inediti sulla sua sfera sentimentale, anche negli aspetti meno conosciuti ma illuminanti.

Una Paola Barale che non conoscevamo. La conduttrice Serena Bortone, giornalista di grande esperienza, ha raccolto la sua intervista-fiume. Ne è emerso un ritratto di una donna semplice, ma sempre aperta ai cambiamenti. Disponibile a rispondere ad ogni quesito, senza censurarne alcuno.

Attraverso un’intervista particolarmente articolata e sciolta, Paola Barale ha sfidato i pregiudizi del pubblico, troppo abituato a puntarle il dito contro e creare fraintendimenti anche pesanti, come nel famoso caso della sua presunta omosessualità:

“Si son dette un sacco di cose su di me, del fatto che io avessi avuto relazioni con donne. Tengo a precisare che si sbagliavano… , Io ho una direzione ben precisa verso l’eterosessualità, ma questo non esclude che in futuro possa innamorarmi di una donna…”