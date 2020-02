Paniere ISTAT 2020, inseriti monopattini e auto elettriche

Sono entrati a far parte del paniere ISTAT 2020 troviamo i monopattini e auto elettriche, abbiamo il trionfo della mobilità elettrica.

Nel paniere ISTAT troviamo inseriti i monopattini e auto elettriche o ibride, oltre che il cibo a domicilio, il sushi take away ed i servizi estetici per uomo. Questa modifica nasce dalla necessità di stare al passo coi tempi, adeguandosi ai nuovi stili di vita. Vediamo più da vicino, cos’è questo strumento.

Paniere ISTAT, cos’è e a cosa serve

Il paniere viene aggiornato annualmente ed è utilizzato per calcolare due indici il NIC intera collettività nazionale e FOI famiglie di operai e impiegati. In esso troviamo ben 1.681 prodotti elementari, suddivisi prima in 993 prodotti e poi in 410 aggregati. Abbiamo un secondo paniere che è utilizzato nel calcolo dell’indice IPCA armonizzato a livello europeo che conta su 1.700 prodotti elementari, raggruppati in 1.012 prodotti e 414 aggregati.

A cosa servono il paniere e questi tre indici? Semplice a calcolare il tasso d’inflazione, in base al quale la nostra vita viene parametrata. Ad esempio gli eventuali aumenti in busta paga dipendono proprio dall’inflazione.

I nuovi prodotti inseriti nel paniere

L’aver inserito monopattini e auto elettriche o ibride denota come questo strumento si stia avvicinando alle abitudini che gli italiani stanno prendendo. Ci fa pienamente comprendere come la mobilità alternativa e una maggior attenzione all’ambiente rientri prepotentemente nella nostra vita. Non solo, inserendo determinate voci, possiamo capire come il nostro stile di vita sta variando:

automobili elettriche e ibride-elettriche, nuove e usate

monopattino elettrico

sushi take away e altri servizi di ristorazione take away

consegna pasti a domicilio, fenomeno in espansione negli ultimi anni;

servizio di barba e baffi, che si aggiunge ai già presenti al taglio capelli uomo

apparecchi acustici retroauricolari e intrauricolari, in base alla classificazione ECOICOP

trattamenti estetici per uomo

lavatura e stiratura camicie

applicazione smalto semipermanente.

Infine, sono tenuti in minor conto le spese per l’abitazione, acqua, elettricità e combustibili e più importanti quelle per il trasporto. Importanza acquistano valore anche i codici a barre, grazie alla possibilità di registrare in maniera automatica i prezzi della GDO.