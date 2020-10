Terrore a Mattino 5, l’inviato costretto a scappare: imprevisto in diretta TV

Panico nella nota trasmissione Mediaset: un imprevisto interrompe il servizio in onda, ecco cosa è successo.

Durante un servizio, la Panicucci è stata costretta ad interrompere la diretta: ecco cosa è accaduto.

Quando capita qualcosa che non è previsto nella scaletta di una trasmissione si è solito dire ‘Il bello della diretta‘. Nell’ultima puntata, infatti, la conduttrice ha dovuto sospendere il servizio per alcuni problemi: l’inviato costretto a scappare, ecco cosa è successo.

Mattino 5, panico in studio

La storica trasmissione mattutina di Mediaset continua a riscuotere un enorme successo. Lo scopo di Mattino 5 è quello di informare e intrattenere il pubblico a casa.

Inoltre diversi sono gli ospiti che vengono accolti in studio, i quali discutono e approfondiscono diverse tematiche, scelte dai conduttori tra gli argomenti di maggiori attualità.

Nella scorsa puntata, Federica Panicucci ha nuovamente parlato di una famiglia, che vive in una casa fatiscente e oltre ogni limite igienico. Grazie all’appello di Angelo e Lello- i due che vivono nella abitazione in provincia di Bari- sono intervenuti un gruppo di professionisti per attuare la sanificazione, dopo aver opportunamente sgomberato l’appartamento.

Mentre l’inviato mostrava i primi passi di questa lunga operazione, è successo qualcosa che ha lasciato tutti senza parole, compresa la padrona di casa.

L’incredibile imprevisto

Dopo l’appello di Angelo e Lello, è giunta nella loro abitazione una troupe per effettuare il servizio di sanificazione. In video sono stati mostrati i primi progressi di questa operazione, tuttavia durante la messa in onda delle immagine, è apparso un topo che ha causato il panico generale.

Per questo motivo, l’inviato è dovuto uscire dall’appartamento. Immediata anche la reazione, di Federica Panicucci la quale ha spiegato quel che è accaduto: “Abbiamo visto in diretta un topo che non era poi neanche troppo piccolo.”

In diretta a #Mattino5 entriamo nella casa tugurio sgomberata pic.twitter.com/UjF0gJhgFD — Mattino5 (@mattino5) October 21, 2020

Pare inoltre non sia l’unico ad essere presente in casa. Ad ogni modo, i telespettatori si augurano che presto i due possano tornare a vivere lì.