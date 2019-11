Panettone e il Pandoro, come mangiarli SENZA INGRASSARE a Natale e durante le Feste

Come mangiare panettone e pandoro a Natale, senza avere il timore di ingrassare.

Panettone e pandoro: due dolci della tradizione natalizia italiana, sempre presenti sulle tavole imbandite di Natale. Squisiti, morbidi e dolci: come mangiarli, senza – però – ingrassare? Scopriamolo insieme.

Panettone e pandoro, i dolci tipici del Natale

Le feste permettono alle famiglie di aggregarsi e trascorrere insieme ore felici. In questo clima di felicità, non mancano certamente cibi prelibati e dolci tipici del Natale.

Tra questi, anche Panettone e Pandoro che – nonostante siano squisiti – potrebbero scatenare qualche rimorso dopo averli mangiati. Si sa, fanno parte dei dolciumi, quindi qualche kg – se non si sta attenti – si può prendere facilmente.

Per evitare di far lievitare il tuo peso, puoi effettuare delle scelte che ti faranno sentire meno in colpa.

Quali panettoni e pandori scegliere per non ingrassare?

In primis, puoi optare per panettoni e pandori “light“: questa tipologia di prodotto contiene meno zuccheri e grassi delle versioni tradizionali e sono vendute senza l’aggiunta di creme.

Limitare l’uso dello zucchero a velo: di solito, nelle confezioni di questi dolci, viene inserita una bustina di zucchero per enfatizzarne il sapore, una volta spruzzato sopra.

Pertanto, se si vuole evitare di ingrassare, meglio non utilizzarla o – se proprio non riuscite a resistere – usatene la metà.

Scegliere il momento giusto per concedersi una fetta: se non resistete al richiamo di panettone e pandoro anche prima di Natale e delle festività, potete mangiarne un po’ magari a colazione, in modo da dare al corpo il tempo di smaltire il dolce. Certamente, a pranzo e a cena meglio restare leggeri e mangiare verdura.

Se avete acquistato molte confezioni, per far fronte al Natale e ai cenoni coi parenti, è bene che evitate ogni tentazione in eccesso, offrendoli ad amici e familiari che vi vengono a trovare, in modo da non averne troppi in casa e cadere in queste trappole di dolcezza.