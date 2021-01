Secondo quanto riportato da un portavoce di Buckingham Palace, anche la regina Elisabetta e il principe Filippo sono stati vaccinati.

I casi di coronavirus nel Regno Unito sono in aumento.

Vaccinati nel castello di Windsor

A somministrare la dose di vaccino contro il Covid-19 alla famiglia Reale un medico di famiglia della Casa Reale, che si è recato presso il Castello di Windsor.

Per quanto non sia in uso nel Regno Unito, commentare quelle che sono questioni di salute della regina, è stata la stessa monarca 94enne e il consorte 99enne a voler comunicare, l’evento.

Una richiesta, come si legge su Adnkronos, quella della Regina per ha voluto in tal modo impedire che la notizia fosse oggetto di speculazioni.

Fino ad ora in Gran Bretagna sono circa 1,5 milioni di persone alle quali è stata inoculata almeno una dose di vaccino.

La campagna vaccinale negli UK è iniziata nella prima settimana di dicembre 2020, e ad oggi nel Nel Regno Unito come riporta il Sole 24 ore, c’è un record di casi (68mila) e morti (1.325).

Le restrizioni disposte dal Governo, al momento non sembrano arginare i contagi da coronavirus.

I due monachi hanno passato il periodo di lockdown nel loro castello di Windsor, e infrangendo la tradizione di passare il Natale nella residenza di Berkshire.

L’impegno dei Royal contro il virus

Secondo quanto si legge sull’Agi, per una consulente del governo britannico, Susan Michie, le misure di contenimento della pandemia attuate sono ancora troppo leggere.

Susan Michie nel fare una disanima della situazione in Gran Bretagna ha affermato che :

“Se si guardano i dati, emerge che quasi il 90% della popolazione sta rispettando le regole, sebbene stiamo vedendo anche più gente fuori”.

Si è mostrato fiducioso nel suo tweet il ministro della Sanità britannica, Matt Hancock, che leggendo dell’avvenuta vaccinazione dei Reali ha postato:

“Sono lieto che Sua Maestà la Regina e il Duca di Edimburgo si siano vaccinati contro il Coronavirus” .

La coppia di Reali il 20 novembre 2020 ha festeggiato i 73 anni di matrimonio, andando ben oltre le celebri nozze di ferro.