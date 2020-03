Pandemia Coronavirus: Lockdown in Gran Bretagna, misure più restrittive in Francia e Spagna in ginocchio

Pandemia Coronavirus: Lockdown in Gran Bretagna, misure più restrittive in Francia e...

Pandemia Coronavirus accelera a livello mondiale

La pandemia Coronavirus a livello mondiale sta accelerando ed i numeri parlano chiaro: sono oltre 370mila i casi e più di 16mila i decessi.

Ecco il tragico bilancio che preoccupa l’Europa: anche il Premier britannico Boris Johnson ha optato per la chiusura dei negozi e delle attività di beni non essenziali.

Emergenza Coronavirus in Gran Bretagna: Johnson ordina il lockdown

Negozi chiusi e tutti in casa in Gran Bretagna: il premier Boris Johnson ha ordinato misure restrittive contro la diffusione del coronavirus.

Chiusi tutti gli esercizi commerciali che vendono beni non essenziali, vietati gli assembramenti in pubblico e per chi trasgredisce saranno irrogate sanzioni severe ai trasgressori.

Si potrà uscire solo per fare la spesa, prestare assistenza, fare esercizio fisici e per esigenze lavorative.

Dunque, misure all’italiana e “stretta” annunciata per tre settimane.

Resteranno aperte farmacie, minimarket, supermercati e alimentari in genere, stazioni di servizio, gli uffici postali, le banche, le edicole, negozi di ferramenta e affini, quelli per i prodotti per animali domestici.

La Gran Bretagna “tira” le somme: 335 i decessi e quasi 6.000 i contagiati.

Sono oltre 7.500 i medici e gli infermieri in pensione che hanno risposto all’appello del Governo perché tornino al lavoro.

Gli operatori sanitari britannici hanno protestato formalmente per la mancanza di protezioni e più.

Emergenza Coronavirus in Spagna: boom di casi e carenza di mascherine, respiratori ed altri dispositivi medici

Difficile emergenza e crisi sanitaria in Spagna: oltre 3.900 operatori sanitari infettati, in un giorno si contano 460 decessi, oltre 33.000 i contagi.

Situazione tragica a Madrid, dove si contano 1.260 decessi e dove mancano le bare.

Dopo Cina, Italia e USA, la Spagna è il quarto paese con più contagi al mondo.

Mancano mascherine, respiratori e altri dispositivi medici.

Emergenza Coronavirus in Germania: accolti pazienti italiani

Il Parlamentare Marian Wendt si è impegnato nel mettere a disposizione dei posti letto per malati provenienti dalla Lombardia.

Si tratta dei primi pazienti italiani accolti da un Paese straniero.

Nel frattempo il primo test effettuato da Angela Merkel è risultato negativo.