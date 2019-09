Pancia gonfia: ecco la dieta che fa per te

Hai la pancia gonfia? Ecco qualche semplice rimedio alimentare per attuare una dieta che eviti questa stressante condizione fisica.

Molto spesso, la pancia si gonfia e non sai perché? Bene, tutto sta nelle cose che mangi.

Ecco qualche consiglio per attuare una dieta in cui siano presenti degli alimenti che possono sgonfiarla e farti sentire meglio.

Gli alimenti che ti fanno sgonfiare la pancia

È importante bere molti liquidi quando fa caldo per prevenire la disidratazione, soprattutto durante l’attività fisica. Inoltre, sorseggiare acqua costantemente incoraggia una sana digestione mantenendo il cibo in movimento attraverso il tratto intestinale.

Non mangiare troppa fibra: “Molte donne apportano cambiamenti drastici alla loro dieta in estate“, afferma Tamara Duker Freuman, nutrizionista di New York City specializzata in disturbi digestivi.

“Se sei abituato a consumare cibi a basso contenuto di fibre e improvvisamente inizi a mangiare molta frutta, insalate e cereali con crusca, ti gonfierai“.

Questo perché non hai i batteri giusti nell’intestino per aiutare a digerire la maggiore quantità di fibra. Per questo, aiuta il tuo corpo ad abituarsi, aggiungendo 5 grammi o meno da frutta e verdura ogni settimana fino a raggiungere i 25-35 grammi giornalieri raccomandati.

Molti integratori contengono additivi e riempitivi. Quelli comuni includono lattosio o grano, un problema per coloro che sono intolleranti al lattosio o al glutine e zuccheri come mannitolo o xilitolo, che sono noti colpevoli di gonfiore perché tendono a essere più lenti a digerire rispetto ad altri carboidrati, dando ai batteri intestinali un sacco di tempo di banchettare con loro e produrre gas.

Pertanto, opta per un multivitaminico con un breve elenco di ingredienti che contiene poche parole difficili da pronunciare (sono spesso indicativi di additivi e riempitivi).

Evita quelli che elencano alcoli di zuccheri, lattosio o glutine e alcoli di zucchero come il mannitolo o lo xilitolo, che sono noti colpevoli di gonfiore perché tendono a essere più lenti a digerire rispetto ad altri carboidrati, dando ai batteri intestinali un sacco di tempo per banchettarli e produrre gas.

Scegli bene le barrette proteiche:

“Queste barrette contengono spesso concentrato di proteine ​​del siero di latte o concentrato di proteine ​​del latte, che provoca gonfiore nelle persone che hanno difficoltà a digerire il lattosio“, afferma Freuman.

Altri sono realizzati con concentrato di proteine ​​di soia, che può indurre gas perché è un prodotto a base di fagioli e contiene carboidrati indigeribili e fermentabili oltre alle proteine.

Cerca barrette con proteine ​​che sono in genere più facili da tollerare, come le proteine ​​di noci o di riso o l’isolato di proteine ​​del siero di latte (al contrario del concentrato), che contiene una percentuale più alta di proteine ​​pure e meno lattosio rispetto ad altre forme.

CONSIGLI AGGIUNTIVI

Mangia una banana ogni giorno

Il potassio che contengono le banane aiuta a prevenire il gonfiore. “Quando il potassio è basso, il corpo trattiene più sodio e si attacca all’acqua“, afferma il dottor Bauer.

Altri alimenti ricchi di potassio sono i pomodori, funghi, verdure a foglia scura, come spinaci e bietole, pesce come salmone e ippoglosso.

Mangia più yogurt

Controlla le etichette per trovarne uno che contenga bifidobatteri. “Alcuni studi dimostrano che questi batteri possono ridurre flatulenza e gonfiore“, afferma il dottor Quigley. (Fage Total Greek Yogurt e Activia contengono entrambi bifido.) Puoi anche optare per un integratore probiotico.

Contrai i tuoi addominali

“Molte persone in realtà non sono affatto gonfie; hanno appena sviluppato l’abitudine di rilassare i muscoli addominali e contrarre il diaframma, il che li fa apparire e sentirsi gonfi perché gli stomaci sporgono“, afferma Brennan Spiegel, un professore associato di medicina presso la David Geffen School of Medicine dell’UCLA.

Come puoi risolvere il problema? Impara, a questo punto, a contrarre gli addominali. Immagina che qualcuno stia per prenderti a pugni nell’intestino e tirare l’ombelico verso la colonna vertebrale.

Esercitati a contrarre gli addominali per 5-10 secondi più volte al giorno, assicurandoti di non trattenere il respiro. Una volta che ti sei abituato alla sensazione, ricordati di farlo periodicamente per tutto il giorno in modo che diventi un’abitudine e non sembrerai né ti sentirai gonfio.